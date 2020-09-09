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Xiaomi предлагает очень интересную новинку Poco X3 NFC сразу по сниженной цене
14:33 09.09.2020 |
Компания Poco на этой неделе представила смартфон Poco X3 NFC, который получил отличные характеристики и невысокую цену. Теперь же устройство продается в официальном магазине Xiaomi на AliExpress.
На AliExpress младшая версия Poco X3 NFC с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти предлагается за 199 долларов (позже цена увеличится до 229 долларов). В то время как улучшенный вариант с 6/128 ГБ памяти стоит 249 долларов (розничная цена составит 269 долларов). Скидка действует до 11 сентября.
Poco X3 NFC стал первым в мире смартфоном, построенном на базе однокристальной системы Snapdragon 732G от Qualcomm. ЖК-экран имеет диагональ 6,67 дюйма при разрешении Full HD+ и соотношении сторон 20:9. Частота обновления изображения составляет 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя составляет 240 Гц.
В основной камере установлен 64-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX682 и объектив с диафрагмой F/1,73. Аккумулятор имеет ёмкость 5160 мА•ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон получил стереодинамики, разъёмы USB-C и 3,5 мм для подключения наушников.
Телефон соответствует степени защиты IP53, имеет стекло Gorilla Glass 5 на передней панели и поликарбонатную заднюю часть.
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