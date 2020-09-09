Samsung, LG и SK Hynix прекратили поставки дисплеев и полупроводников компании Huawei

Неприятные новости для компании Huawei появляются с пугающей регулярностью. Китайский производственный гигант находится под огромным давлением, чтобы сохранить свой бизнес смартфонов на плаву, пока власти США продолжают топить компанию.

Недавно Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции в отношении Huawei, что сделало практически невозможным закупку чипсетов для смартфонов высокого класса. Теперь, согласно свежим данным, Samsung Display и LG Display прекратили поставки дисплеев компании Huawei.

Ранее предполагалось, что новые санкции распространятся только на полупроводники и литейные производства. Но поскольку в санкции включены чипы для управления дисплеями, производители дисплеев также прекратили поставки своих панелей.

Кроме того, Samsung Electronics и SK Hynix также прекратят поставки полупроводников в Huawei из-за санкций, сообщает Chosun. Компании прекратят поставки не только памяти, но другого оборудования, включая модули 5G.

Huawei теперь в срочном порядке пытается заменить Samsung и LG, тестируя экраны производства Visionox , Tianma и CSOT (China Star). Компания также приняла BOE в качестве основного поставщика в соответствии с директивами правительства Китая по активному использованию отечественных комплектующих.

Сообщается, что Huawei создала новые бизнес-подразделения и инвестирует большие средства в местное производство необходимых комплектующих. Однако реализовать будет очень сложно в короткие сроки.

Даже если Huawei каким-то образом удастся закупить компоненты у других компаний, положение компании на рынке смартфонов уже пошатнулось и должно сильно измениться в ближайшее время. Как сообщает TheElec, китайский технологический гигант Huawei планирует выпустить всего около 50 миллионов единиц смартфонов в 2021 году.