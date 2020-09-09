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В противостоянии Epic Games и Apple — новый поворот. Apple подала в суд на Epic Games за нарушение контракта и хочет компенсацию
09:39 09.09.2020 |
Компания Apple подала встречный иск на компанию Epic Games, создателя популярной многопользовательской игры Fortnite. В своём заявлении Apple указывает, что Epic Games грубо нарушила свои контрактные обязательства, поэтому требует с неё возмещения причинённого финансового ущерба. Об этом сообщает издание CNBC.
«Судебный иск со стороны Epic - это не что иное, как несогласие по поводу количества заработанных ею денег. Хотя Epic изображает из себя эдакого Робин Гуда, на самом деле - это мультимиллиардная корпорация, которая просто не хочет ничего платить за ту огромную помощь, которую она получает от платформы App Store», - говорится в иске Apple.
Спор между Apple и Epic Games разгорелся 13 августа, когда Epic Games выпустила очередное обновление для своей игры Fortnite в магазине цифровых приложений App Store. Оно принесло пользователям возможность производить покупки внутриигрового контента напрямую у Epic Games в обход платёжной системы Apple, которая добавляет к конечной стоимости продукта дополнительные 30 % комиссионных. Apple быстро отреагировала на нарушение правил своей платформы и удалила Fortnite из App Store, а также потребовала от Epic убрать возможность покупать внутриигровые предметы в обход её платёжной системы. Epic Games отказалась и в тот же день подала на Apple в суд.
Дальнейшее развитие конфликта привело к тому, что 28 августа Apple удалила также и учётную запись разработчика Epic Games со своей платформы. В результате, Epic Games утратила возможность как создавать новые приложения для App Store, так и выпускать обновления для Fortnite.
А теперь Apple хочет через суд привлечь Epic Games к выплате штрафа за нарушение договора и требует возмещения всех средств, которые прошли мимо её платёжной системы в Fortnite, а также добиться запрета на использование внешнего механизма оплаты внутриигровых покупкок во всех приложениях, включая Fornite.
Компания в иске указывает, что действия Epic показались ей настоящим ударом исподтишка, особенно на фоне того, что «ещё в апреле этого года руководители Epic благодарили Apple за поддержку и продвижение мероприятий, связанных с Fortnite».
«Не уведомив об этом Apple, компания Epic Games занялась привлечением легиона юристов, публицистов и технических специалистов для внезапных нападок на App Store. Ранним утром 13 августа 2020 года, когда Epic активировала свою скрытую функцию кражи комиссионных, господин Суини (Тим Суини, глава Epic Games - прим. ред.) отправил руководству Apple электронное письмо, в котором заявил, что Epic больше не будет соблюдать правила Apple, связанные с обработкой внутриигровых платежей», - поясняет в своём иске Apple.
В документе также указывается, что Epic Games заработала на платформе App Store более 600 млн. долларов.
Ранее Epic Games заявила, что Apple своей политикой и действиями подавляет конкуренцию на свободном рынке, и поэтому попросила Фемиду наложить временный судебный запрет на действия компании из Купертино. Кроме того, она попросила обязать Apple вернуть Forntite обратно в App Store и восстановить учётную запись разработчика Epic Games на платформе. Согласно последним данным, судебное слушание назначено на конец сентября этого года. Однако официальная дата его проведения ещё может измениться.
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