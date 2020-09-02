Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning

В складных смартфонах нового поколения Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2 компании Samsung для защиты дисплеев используется ультратонкое стекло Ultra Thin Glass (UTG), разработанное подразделением Samsung Display. В дальнейшем Samsung намерена создать собственную технологию изготовления складного стекла, заручившись с этой целью поддержкой поставщика прочных стёкол Corning.

Для изготовления стекла UTG используется стеклянная подложка немецкой фирмы Schott, у которой имеется эксклюзивный контракт с Samsung Display. А для будущего складного стекла подразделения Samsung Electronics IT & Mobile Communications, как утверждают источники, будет применяться подложка компании Corning.

Сообщается, что Corning уже занимается разработкой гибкого стекла для внутренних целей, но работа на его созданием началась позже, чем у Schott. По данным источников, американский производитель стекла сейчас получил крупный заказ от Samsung Electronics IT & Mobile Communications на поставку гибкой стеклянной подложки. Представитель Corning подтвердил ресурсу ETNews, что в настоящее время компания действительно поставляет гибкую стеклянную подложку фирме, название которой он раскрывать не будет.

Подразделение смартфонов Samsung, как сообщается, намерено разработать собственное складное стекло, чтобы побудить Samsung Display снизить цену на свои панели.

Samsung Display в настоящее время поставляет стекло UTG только для Samsung Electronics, но ожидается, что в будущем она расширит список клиентов, снизив зависимость от основного потребителя. Как утверждают источники, Huawei недавно разместила заказ у Samsung Display на поставку OLED-панелей для своих будущих складных смартфонов. Ожидается, что Samsung Display сохранит лидерство на мировом рынке складных дисплеев на долгие годы.