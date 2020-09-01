Бизнесу Sony по производству электроники в будущем отводится вспомогательная роль

Пожалуй, самым известным продуктом Sony можно признать кассетный плеер Walkman, хотя за историю своего существования японская компания предложила немало других интересных электронных устройств. В будущем аппаратные решения будут влиять на бизнес корпорации гораздо слабее, им отводится вспомогательная роль.

Основной ассортимент электронных устройств Sony сейчас формируют телевизоры, цифровые камеры, аудиокомпоненты и смартфоны. Многие из этих продуктов разработаны с использованием старых патентов, так что Sony называют даже «архивной компанией», уточняет Nikkei Asian Review. В 2020 фискальном году операционная прибыль Sony на направлении электроники должна сократиться на 30 % до $565 млн. Это будет означать, что продажа электроники принесёт компании лишь одну десятую всей операционной прибыли. Двадцать лет назад этот показатель достигал 60 %.

Конечно, в ухудшение обстановки вмешалась и пандемия коронавируса, которая сократила спрос на смартфоны и камеры, но фундаментальные процессы таковы, что в бизнесе Sony видеоигры и музыка начинают занимать доминирующее положение с точки зрения генерируемой прибыли. По словам представителей компании, в этих условиях расходы на разработку электронных устройств кажутся непропорционально высокими, и в будущем они будут оптимизированы.

Это не значит, что Sony откажется от создания передовых продуктов. Напротив, корпорация всё ещё надеется на свою способность выпускать устройства, которые становятся хитами, но их функциональные возможности будут ориентированы на поддержку доминирующих видов бизнеса. Например, камера Vlogcam ZV-1 за счёт способности моментально фокусироваться на лицах обрела высокую популярность у видеоблогеров, спрос на неё превысил предложение в два раза.

В начале августа Sony провела трансляцию с выступления популярной в Японии рок-группы с использованием массива камер, снимающих происходящее с разных точек. Зрители трансляции имели возможность в масштабе реального времени менять ракурс. Этот пример показывает, как аппаратные решения Sony могут успешно интегрироваться в новую парадигму развития компании.

Пока Sony остаётся четвёртой по капитализации компанией в Японии, но рост курса акций в последнее время объясняется высоким спросом на видеоигры в результате самоизоляции. В апреле следующего года подразделение Sony Electronics будет переименовано в Sony Corp., а головная компания получит имя Sony Group, символизируя главенство приоритетов нового времени. В октябре этого года будут объединены направления по продаже телевизионной техники потребителям и корпоративным клиентам, которые до сих пор функционировали раздельно. Забыть о своих корнях Sony не старается, но в новых условиях приходится трансформировать бизнес ради выживания.