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App Store принес рекордные 22 млрд долларов от игр за полгода
13:12 27.08.2020 |
Согласно последним данным SensorTower и Statista, в первой половине 2020 года Apple получила рекордный доход от игровых приложений в App Store в размере 22,2 миллиарда долларов.
По сравнению с первой половиной прошлого года, когда Apple получила от игр 18,1 млрд долларов, рост продаж составил внушительные 23%. Только с апреля по июнь Apple заработала колоссальные 11,6 млрд долларов, в то время как доход в магазине Google Play составил 7,7 млрд долларов.
В целом Apple получила на 52% больше дохода от мобильных игр в первом полугодии 2020 года, чем Google, доход которой составил 14,6 млрд долларов. Единственная область, в которой Google удалось опередить Apple, - это общее количество загрузок и установок мобильных игр. В первой половине 2020 году в Google Play зафиксировано 22,8 млрд установок, тогда как в App Store было 5,7 млрд установок.
Согласно данным SensorTower, PUBG Mobile и Honor of Kings были двумя самыми прибыльными играми в первой половине 2020 года, причем обе игры за этот период заработали более 1 миллиарда долларов. Monster Strike замыкает тройку лидеров доходом в 632 миллиона долларов.
Эта статистика наглядно демонстрирует, почему Apple не боится потерять Fortnite и Epic Games.
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