Apple купила разработчика VR-приложений Spaces, который был создан Dreamworks

Стало известно о том, что компания Apple купила VR-стартап Spaces, который начинал своё существование как проект студии Dreamworks Animation. Какая роль будет отведена Spaces пока неизвестно, поскольку представители Apple воздерживаются от комментирования данного вопроса.

«Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и мы, как правило, не обсуждаем связанные с этим цели и планы», - прокомментировал вопрос о покупке VR-стартапа сотрудник Apple.

Представители Spaces также не раскрывают подробностей относительно своего будущего. На прошлой неделе компания объявила на своём веб-сайте о намерении «двигаться в новом направлении», но не раскрывая каких-либо подробностей. «Спасибо нашим пользователям и партнёрам, которые приняли участие в нашем проекте по созданию VR-инструментов для видеоконференцсвязи, а также многим людям, которым понравились наши развлекательные VR-аттракционы в тематических парках, театрах и др.», - говорится в заявлении стартапа.

Одна из наиболее значимых разработок Spaces связана с созданием VR-надстроек для популярного сервиса видеоконференций Zoom, благодаря которым пользователи могут проводить беседы с использованием анимированных аватаров. Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на Spaces, компании пришлось взять кредит и сократить штат сотрудников, чтобы постараться остаться на плаву.

Что касается целей Apple, то, вероятнее всего, нынешнее приобретение связано с планами компании выпустить собственную гарнитуру AR/VR. Для этих целей ранее уже было приобретено несколько технологических компаний, работающих в данной сфере. Речь идёт о NextVR, Akonia Holographics и Vrvana. Несмотря на это, до сих пор Apple официально не заявляла о разработке AR/VR-гарнитуры.