Представлен юбилейный смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra с 16 Гбайт памяти, 120-Вт зарядкой и 120-кратным зумом. Цены — от $760

Компания Xiaomi официально представила в Китае новый флагманский смартфон Mi 10 Ultra. Несмотря на ранние слухи, новинка построена на базе того же восьмиядерного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 865, что и предыдущие модели актуальной серии Mi - Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, - выпущенные около полугода назад. В то же время смартфон готов предложить до 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 объёмом до 512 Гбайт.





Модель Xiaomi Mi 10 Ultra оснащена 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ с разрешением 2340 × 1080. Экран устройства предлагает поддержку HDR10+, обладает пиковой яркостью 1120 кд/м2 и поддерживает 10-битную цветопередачу, позволяющую отображать до 1,07 миллиарда цветов и различных оттенков. За своё качество дисплей новинки получил сертификацию TÜV Rheinland. Дактилоскопический сенсор - подэкранный. Дисплей защищён покрытием Gorilla Glass 5.

В качестве операционной системы Xiaomi Mi 10 Ultra использует Android 11-й версии и фирменную оболочку MIUI 12. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, имеет поддержку WI-Fi 6, Bluetooth 5 и оборудовано модулем NFC.

Питается смартфон от батареи ёмкостью 4500 мА·ч. На самом деле аккумулятор разделён на два отсека, ёмкостью 2250 мА·ч каждый. Имеется поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, которая позволяет подзарядить батарею до 41 % всего за 5 минут, а до 100 % - всего за 23 минуты. Кроме того, новинка поддерживает быструю беспроводную зарядку на 50 Вт, которая полностью зарядит устройство за 40 минут. В числе заявленных поддерживаемых стандартов зарядки значатся Quick Charge 5.0, Quick Charge 4+ и Power Delivery 3.0. Также новинка прошла сертификацию TÜV Rheinland Fast Charge 3.0.

Отдельно стоит рассказать об основном блоке камер смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra. А он у устройства действительно выдающийся, если верить экспертам из DXOMark. Эксперты поставили основному блоку камер нового флагманского смартфона Xiaomi 130 баллов по итоговому результату. Таким образом он обошёл текущего лидера рейтинга, Huawei P40 Pro. Основной блок тыльной камеры смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra состоит из четырёх модулей:

* 48-Мп основной сенсор, (физический размер - 1/1,32″; диафрагма - f/1.85; размер пикселя - 2,4 мкм; OIS);

* 48-Мп кионобъектив Quad Bayer (размер датчика - 1/2″; диафрагма - f/4.1; OIS) с 5-кратным оптическим увеличением и фазовым автофокусом;

* 12-Мп кинообъектив (диафрагма - f/2″; технология Dual-Pixel AF) с двукратным оптическим увеличением;

* 20-Мп сенсор (размер - 1/2,8″; диафрагма - f/2,2; фазовый автофокус) со сверширокоугольной оптикой, обладающей углом обзора 128 градусов.

Основной блок камеры Mi 10 Ultra предлагает поддержку 10-кратного оптического и 120-кратного цифрового зума, а специально разработанный для смартфона основной сенсор позволяет делать высококачественные фотографии в ночное время. Камера умеет проводить запись видео с разрешением до 1080p при частоте 120 кадров/с, а также замедленную съёмку при частоте до 960 кадров/с. Кроме того, она поддерживает запись видео формата 8K при 24 кадрах/с и в формате 4K при 60 кадрах/с.

Xiaomi Mi 10 Ultra версии Ceramic Black

Фронтальная камера устройства представлена единственным датчиком с разрешением 20 мегапикселей. Она использует систему электронной стабилизации (EIS), может снимать видео в разрешении 1080p при 30 кадрах/с и вести замедленную съёмку при 120 кадрах/с. Кроме того, фронтальная камера имеет поддержку HDR и предлагает поддержку ночного режима съёмки.

Xiaomi Mi 10 Ultra версии Transparent Edition

Смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra доступен в трёх вариантах исполнения (Ceramic Black, Transparent Edition, Bright Silver) и в четырёх конфигурациях оперативной и постоянной памяти. Вариант Ceramic Black будет предлагаться со следующим набором памяти:

8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт ПЗУ (около $763);

8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт ПЗУ (около $806);

12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт ПЗУ (около $863);

16 Гбайт ОЗУ + 512 ПЗУ (около $1007).

А вариант Transparent Edition:

8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт ПЗУ (около $763);

8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт ПЗУ (около $806);

12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт ПЗУ (около $863).

Xiaomi Mi 10 Ultra версии Bright Silver

Вариант Bright Silver будет доступен только в одной конфигурации - с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ. Его производитель оценивает примерно в $1007. Предзаказы на смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra на рынке Китая начнут приниматься с 15 августа.