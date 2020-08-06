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Samsung представила умные часы Galaxy Watch 3: управление смартфоном жестами и продвинутые медицинские функции
10:47 06.08.2020 |
Во время виртуальной презентации Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила ряд новинок, включая такие продвинутые аксессуары как наушники Galaxy Buds Live и часы Galaxy Watch 3, о которых и пойдёт речь.
Благодаря встроенным датчикам есть возможность ответить на звонок сжатием кулака и отключить будильник встряской руки. Внутри корпуса разместились акселерометр с чувствительностью до 32g, гироскоп, барометр, высокоточный датчик сердечного ритма с 8 фотодиодами и функцией измерения объёма потребляемого кислорода VO2 max и сенсор внешнего освещения. В основе часов лежит двухъядерный процессор Exynos 9110 с частотой 1,15 ГГц, 1 Гбайт ОЗУ и 8 Гбайт встроенной памяти, а также имеется микрофон, динамик и линейный вибромотор.
Часы также способны измерять артериальное давление, получать электрокардиограмму сердца, отслеживать уровень насыщения крови кислородом.
Несмотря на широкий функционал, Galaxy Watch 3 не сертифицированы как медицинское или диагностическое устройство. Часы предлагают данные рекомендательного характера, способны круглосуточно отслеживать физическую активность и самочувствие, наблюдать за качеством сна и помогать управлять стрессом, контролируя биоритмы пользователя. Предусмотрено более 120 программ для домашних тренировок. Имеется функция оповещения о падениях, отправляющая срочное уведомление избранным контактам.
Часы выпускаются в двух размерах с круглым циферблатом диагональю 1,4" (34 мм) и 1,2" (30 мм). Полноцветный экран Super AMOLED постоянно работает и защищён усиленным стеклом Corning Gorilla Glass DX. Такое же стекло имеется на тыльной стороне часов. Даже старшая модель стала меньше, легче и тоньше предшественников серии Galaxy Watch.
Корпус из нержавеющей стали имеет военный стандарт защиты MIL-STD-810G, выдерживает нагрузки до 5 атмосфер, отличается пыле- и влагозащитой IP68, то есть может некоторое время работать под водой. Помимо сенсорного экрана из средств управления имеются две клавиши и вращающееся кольцо вокруг дисплея, которое позволяет не только осуществлять перемотку на самих часах, но и листать слайды презентации или композиции в плейлисте на смартфоне и многое другое.
Из средств коммуникации присутствуют Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, навигационные системы GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Отдельно предлагаются модели с поддержкой LTE (eSIM) и A-GPS.
Работают часы под управлением операционной системы Samsung Wearable OS 5.5 на базе Tizen. Циферблат Your Watch Face предлагает более 40 различных конфигураций экрана для вывода нужной информации на главном экране. В магазине Galaxy Store доступно 90 тысяч циферблатов. Задача защиты пользовательских данных возложена на платформу оборонного класса Samsung Knox.
Размеры моделей составляют: 45 × 46,2 × 11,1 мм и 41 × 42,5 × 11,3 мм, а вес - соответственно, 53,8 и 49,2 г без учёта ремешка. Последний изготавливается вручную из натуральной кожи. Его внешняя поверхность искусственно состарена, а внутренняя усилена для защиты от выцветания и износа. Ёмкость аккумулятора составляет 340 и 247 мА·ч. Поддерживается беспроводная зарядка по стандарту WPC.
Более крупная модель выпускается в чёрном и бронзовом цветах, а поменьше - в бронзовом и серебряном.
Часы поступят на рынок США уже 6 августа и оценены в $399,99 за младшую модель. Рекомендуемая цена в Украине, для 45 мм версии составляет 11 999 грн, а для 41 мм - 10 999 грн.
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