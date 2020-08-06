Представлены Galaxy Buds Live — вкладыши открытого типа с активным шумоподавлением и множеством датчиков

После многочисленных подробных утечек компания Samsung представила на своём виртуальном мероприятии Galaxy Unpacked 2020 полностью беспроводные наушники Galaxy Buds Live с активным шумоподавлением.





Новый дизайн этих аксессуаров довольно необычный: форма напоминает бобовые плоды, повторяя анатомию уха. У наушников отсутствуют амбушюры и есть отверстия для вентиляции. Samsung гарантирует комфортное ношение и надёжное удержание вкладышей. Впрочем, в приложении Galaxy Wearable предусмотрена полезная функция «Найти мои наушники».

Galaxy Buds Live - это интеллектуальный аксессуар, имеющий в своём распоряжении массу датчиков: акселерометр, инфракрасный датчик, датчики Холла, прикосновения, сжатия, вибрации костной проводимости VPU (Voice Pickup Unit) - всё задействовано для удобного использования и качественного звука.

Например, акселерометр определяет движение рта и положение головы при захвате и передаче звука. А с помощью одинарного, двойного, тройного касаний можно управлять воспроизведением и переключать треки - изменение настроек доступно в приложении Galaxy Wearable.

Открытый тип означает естественное звучание и менее утомительное прослушивание, но без плотной изоляции от окружающих шумов. Последняя задача выполняется технологией активного шумоподавления (ANC) - для этого, помимо указанных датчиков, в каждом из наушников задействовано два внешних и один внутренний микрофон.





Samsung обещает чёткую передачу голоса при разговорах даже в шумных местах. Причём гарнитура может использоваться как микрофон при записи видео на смартфонах Galaxy Note20 и Note20 Ultra. ANC уменьшает низкочастотный внешний шум ниже 700 Гц (как шум поезда и автобуса) на 97 %, не подавляя звук полностью.

За воспроизведение отвечает крупный 12-мм однополосный динамик с басовым каналом от AKG для глубокого и насыщенного звучания. Связь представлена пятым поколением Bluetooth, а поддерживаемые кодеки включают AAC, SBC и Scalable от Samsung. С функцией Buds Together можно слушать музыку вместе с друзьями. Специальный «Режим игры» в меню Labs уменьшает задержку звука. Поддерживаются устройства под управлением iOS, Android и Windows, а с помощью Microsoft Swift Pair можно использовать наушники при конференц-связи на ПК или планшете.

В комплекте идёт чехол-аккумулятор зарядной ёмкостью 472 мА·ч, автономность самих наушников выражается значением 60 мА·ч. На практике это означает до 6 часов прослушивания музыки с включённым шумоподавлением и до 21 часа при пополнении заряда от чехла. В режиме гарнитуры эти показатели составляют соответственно 4,5 и 17 часов. А при отключении шумоподавления пользователь получит дополнительное времени работы - максимальный показатель 29 часов.

В чехле зарядка производится через контактную пару, причём 5 минут обеспечивают час автономной работы. Поддерживается также беспроводная зарядка Qi, так что пополнять ёмкость аккумулятора можно и от смартфона.

Galaxy Buds Live должны поступить в продажу в Украине 21 августа по цене 4 499 грн.