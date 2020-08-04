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Илон Маск рассказал новые подробности о разрабатываемых чипов для мозга
08:51 04.08.2020 |
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал о возможностях мозговых чипов, над которыми сейчас работают его специалисты.
По словам предпринимателя, конечная цель данной разработки заключается в том, чтобы наладить прямую связь между мозгом и компьютером.
Предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что мозговые чипы, над созданием которых работает его стартап Neuralink, позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами привычных частот.
«Мозговые чипы смогут помочь восстановить движение человеку с поврежденным спинным мозгом, а также позволят транслировать музыку прямо в мозг или регулировать уровень гормонов», - пишет The Independent.
Помимо этого, с помощью данного чипа человек сможет снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях.
Впервые о способе прямого подключения человеческого мозга к компьютеру Маск сообщил летом 2019 года. По словам предпринимателя данной системой можно будет управлять с помощью смартфона.
Ранее Маск заявил , что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека.Миллиардер пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.
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