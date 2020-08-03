Представлен игрофон Xiaomi Black Shark 3S со 120-Гц дисплеем и ценой от $570

Компания Xiaomi представила новый смартфон игрового уровня - модель Black Shark 3S под управлением операционной системы Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом Joy UI 12.

Аппарат оборудован качественным AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек) и яркостью 500 кд/м2. Эта панель обладает частотой обновления 120 Гц, а частота опроса сенсорного слоя составляет 270 Гц, что обеспечивает отличный отклик в играх.





Тройная тыльная камера вобрала в себя 64-мегапиксельный основной датчик, 13-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой и 5-мегапиксельный сенсор глубины. Фронтальная камера способна формировать 20-мегапиксельные изображения.

Вычислительная нагрузка возложена на процессор Qualcomm Snapdragon 865 с графическим ускорителем Adreno 650. Поддерживается работа в мобильных сетях пятого поколения (5G) с автономной (SA) и неавтономной (NSA) архитектурами.

В арсенале смартфона - 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 128/256/512 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Новинка поддерживает функцию дублирования экрана (Screen Mirroring) через проводной интерфейс USB 3.0 Type-C, что позволяет превратить его в своего рода стационарную консоль. В боковой части корпуса имеются дополнительные игровые кнопки; кроме того, реализована система управления на основе гироскопа.

Питание устройство получает от аккумуляторной батареи ёмкостью 4720 мА·ч с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки. Габариты составляют 168,72 × 77,33 × 10,42 мм, вес - 222 г.

Цена Black Shark 3S - от 570 до 690 долларов США в зависимости от объёма флеш-памяти.