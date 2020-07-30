Игрофон Xiaomi Black Shark 3S можно будет превратить в игровую приставку для ПК

Остаётся совсем немного времени до официальной презентации игрового смартфона Xiaomi Black Shark 3S, который дебютирует 31 июля. Между тем в Интернете опубликованы видеоролики (см. ниже), раскрывающие некоторые особенности аппарата.

Сообщается, в частности, что новинка получит функцию дублирования экрана (Screen Mirroring) через проводной интерфейс USB 3.0. Для отображения дисплея смартфона на ноутбуке или настольном ПК достаточно будет подключить сотовый аппарат к порту USB и запустить сопутствующее мобильное приложение. После этого с играми и другими программами на смартфоне можно будет взаимодействовать посредством имеющихся клавиатуры и мыши. По всей видимости, технология обеспечит низкие задержки, что позволит превращать смартфон в своего рода игровую приставку для ПК или ноутбука.





Ещё одна особенность Xiaomi Black Shark 3S - система управления на основе встроенного гироскопа. Быстро наклоняя аппарат в разные стороны, пользователи смогут выполнять те или иные действия, скажем, менять оружие в игре. Эту функцию можно применять в комплексе с сенсорным дисплеем.





Режим Game Barrage позволит накладывать текст SMS или сообщений из мессенджеров на игровое окно.

В оснащение новинки, если верить имеющейся информации, войдут мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus, как минимум 12 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью до 256 Гбайт, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и тройная камера.



