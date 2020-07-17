Умными очками Apple Glasses можно будет управлять глазами

По слухам, долгожданные очки дополненной реальности Apple Glasses могут получить очень интересную функцию. Намек на это появился в недавно опубликованном патенте компании Apple.

В патенте говорится о том, что пользователи новых умных очков Apple смогут управлять контентом глазами, причем речь идет как о движениях глаз (предположительно, смахивания влево-вправо, вверх-вниз), так и о моргании, которые могут заменить прикосновения к экрану.

Пользователь использует свои глаза для взаимодействия с объектами пользовательского интерфейса, отображаемыми на электронном устройстве. Эта технология обеспечивает более естественный и эффективный интерфейс, в некоторых вариантах позволяя пользователю управлять устройством, используя только глаза.



Выдержка из описания.

Кроме того, умные очки Apple Glasses также могут быть чувствительными к прикосновению и контролироваться с помощью голосовых команд через голосовой помощник Siri.

Ранее инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что умные очки Apple Glasses, которые некоторые источники называют гарнитурой дополненной реальности, выйдут на рынок в марте-июне 2021 года и будут стоить около 500 долларов.