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Apple призвала не заклеивать камеры ноутбуков
10:40 13.07.2020 |
Специалисты корпорации Apple опубликовали свежий документ в разделе поддержки на официальном сайте продукции. В нем пользователи предупреждаются об опасности закрытия крышки ноутбука, если на камеру установлена специальная защитная накладка - это может повредить экран.
Если вы установите на камеру накладку и попытаетесь закрыть Mac, это может привести к повреждениям дисплея, так как зазор между дисплеем и клавиатурой ноутбука минимальный. Кроме того, из-за накладки на встроенной камере могут неправильно работать датчик внешней освещенности и другие функции, такие как автоматическая регулировка яркости дисплея и технология True Tone».
Кроме того, по этой же причине датчик внешней освещенности и прочие функции, такие как автоматическая регулировка яркости дисплея и технология True Tone, могут работать неправильно.
В Apple считают, что поводов для боязни слежки у владельцев MacBook нет, так как ноутбуки снабжены светодиодным индикатором, который загорается всегда, когда камера работает, и активировать FaceTime HD с выключенным светодиодом невозможно. Компания также напомнила, что операционная система macOS начиная с версии 10.14 Mojave требует разрешение от пользователя для каждого приложения, прежде чем оно получит доступ к веб-камере.
Лаборатория Касперского несколько лет назад опубликовала результаты исследования, проведенного в 2015 году среди 18 тыс. интернет-пользователей, в том числе примерно 1 тыс. россиян.По итогам опроса, 23% россиян заклеивают камеры на своих ноутбуках во избежание слежки. 14% респондентов намеренно не пользуются социальными сетями, а 15% пользователей не хранят историю посещений страниц и данные для автозаполнения форм в браузерах
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