Поддержка Windows на компьютерах Apple подходит к концу

Apple прощается с процессорами Intel, а пользователи компьютеров Mac могут попрощаться с Windows, запускаемой через Boot Camp. Все дело в лицензионной политике Microsoft: если обычную Windows 10 можно установить на совершенно любой компьютер, то Windows 10 on ARM предназначена только для первичной установки на новых компьютерах.

«Microsoft лицензирует Windows 10 on ARM nтолько для OEM» - так дословно выглядит ответ на вопрос о политике распространения этой версии операционной системы Microsoft. OEM-версии поставляются только вместе с аппаратным обеспечением, то есть уже предустановленными на ПК или ноутбук. Само собой, ни о какой первоначальной установке Windows 10 on ARM на компьютеры Mac и речи быть не может. Конечно, Microsoft может изменить свою политику, но на данный момент представитель компании отмечает, что ему пока «больше нечего сказать по этому поводу».

Apple плотно работает с Microsoft по части программного пакета Office для компьютеров Mac на архитектуре Arm, но компания ничего не говорила о Windows и Boot Camp на конференции WWDC. Возможно, позже появятся какие-то позитивные новости на этот счет, но тут все дело упирается в первую очередь в лицензионную политику Microsoft, а изменить ее не так-то просто.