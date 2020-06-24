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Новые BMW можно будет открывать с помощью iPhone
11:04 24.06.2020 |
На всемирной конференции WWDC компания Apple представила новую версию iOS, в которой появилась возможность создавать виртуальные ключи и добавлять их в приложение Wallet, как сейчас это можно делать с билетами на самолёт или банковскими картами. Эти метки можно использовать для блокировки/разблокировки дверей автомобиля, а также запуска двигателя. Связь между смартфоном и машиной в этом случае будет поддерживаться за счёт технологии NFC (Near Field Communication; связь на ближнем расстоянии), а владельцу достаточно будет приложить смартфон к дверной ручке - как при оплате покупок с помощью Apple Pay.
Интерфейс приложения позволяет владельцу делиться виртуальным ключом через iMessage, при этом он может назначать для разных пользователей различные ограничения.
Поддержка виртуальных ключей будет стандартной для всего модельного ряда BMW. Однако реализована она будет только в новых автомобилях, которые сойдут с конвейера после 1 июля этого года. Функцией смогут воспользоваться владельцы iPhone XR, iPhone XS или более новых смартфонов, а также Apple Watch Series 5.
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