Начался сбор денег на выпуск робота-пылесоса, который не нужно очищать после уборки

На платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin был представлен робот-пылесос iRobot Roomba i7, который отличается от большинства других аналогичных устройств интересной функцией. iRobot Roomba i7 оснащен функцией автоматической самоочистки.





По сути этот пылесос не отличается по возможностям уборки от своих собратьев. Его главной особенностью является зарядная станция, которая также включает контейнер для удаления собранного пылесосом мусора в ходе каждой уборки. Этот контейнер Clean Base позволяет копить грязь, пыль и волосы в течение до 60 дней. Пользователь может в любой момент очистить загрязненный отсек на зарядной станции, не мешая роботу заниматься своей работой.

iRobot Roomba i7 является умным устройством, поэтому он строит точную карту помещения и адаптируется к меняющимся условиям в интерьере. Пылесосом можно управлять при помощи голосовых команд или через соответствующее приложение со смартфона. Есть возможность удаленного точечного управления.

iRobot Roomba i7 оснащен различными датчиками, которые позволяют ему не сталкиваться с какими-либо препятствиями и не падать со ступеней. Также можно установить виртуальные стены, за которые он не будет заходить.

Устройство предлагается по цене около 280 долларов.