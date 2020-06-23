Финансовые новости
- |
- 23.06.20
- |
- 04:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Начался сбор денег на выпуск робота-пылесоса, который не нужно очищать после уборки
11:50 22.06.2020 |
На платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin был представлен робот-пылесос iRobot Roomba i7, который отличается от большинства других аналогичных устройств интересной функцией. iRobot Roomba i7 оснащен функцией автоматической самоочистки.
По сути этот пылесос не отличается по возможностям уборки от своих собратьев. Его главной особенностью является зарядная станция, которая также включает контейнер для удаления собранного пылесосом мусора в ходе каждой уборки. Этот контейнер Clean Base позволяет копить грязь, пыль и волосы в течение до 60 дней. Пользователь может в любой момент очистить загрязненный отсек на зарядной станции, не мешая роботу заниматься своей работой.
iRobot Roomba i7 является умным устройством, поэтому он строит точную карту помещения и адаптируется к меняющимся условиям в интерьере. Пылесосом можно управлять при помощи голосовых команд или через соответствующее приложение со смартфона. Есть возможность удаленного точечного управления.
iRobot Roomba i7 оснащен различными датчиками, которые позволяют ему не сталкиваться с какими-либо препятствиями и не падать со ступеней. Также можно установить виртуальные стены, за которые он не будет заходить.
Устройство предлагается по цене около 280 долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оман-2. Куда опять пропал Зеленский
|Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой
|Война на Донбассе. Недельные итоги артиллерийского «пинг-понга»
|Судить «шахтеров на танках». Как у Зеленского собираются отделять честных жителей ОРДЛО от пособников оккупантов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Немецкая компания Wirecard «потеряла» почти 2 млрд евро
|Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер
|Xiaomi готовит мышь с возможностью голосового ввода
|Начался сбор денег на выпуск робота-пылесоса, который не нужно очищать после уборки
|Lamborghini больше не будет участвовать в автосалонах
|Mercedes-Benz и BMW прекратили совместную работу над беспилотниками
Это интересно
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный
|Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса