OnePlus и Oppo рекомендуют умерить ожидания по поводу подэкранных камер

Китайский производитель Visionox анонсировала технологию Visionox InV, которая позволяет разместить фронтальную камеру под поверхностью экрана, а также намекнула на скорый выпуск такого смартфона.

Вице-президент Oppo Шен Йирен (Shen Yiren) прокомментировал этот анонс, заявив, что на данном этапе не стоит возлагать слишком большие надежды на эту технологию. Он отметил, что технология, безусловно, является очень интересной, однако первые смартфоны с подэкранной камерой будут демонстрировать не очень высокое качество селфи. Только по мере того, как технология будет прогрессировать, она позволит добиться желаемого высокого результата.

Чжан Сюань (Zhang Xuan), исполнительный директор OnePlus, добавил, что серийный коммерческий телефон с подобной камерой будет выпущен во второй половине этого года, однако он также добавил, что в настоящее время это решение не является идеальным.

Напомним, принцип работы технологии заключается в том, что экран в области камеры в тот момент, когда пользователю нужна камера, становится прозрачным и пропускает свет, необходимый датчику изображения для того, чтобы выполнить свою работу.



