Финансовые новости
- |
- 10.06.20
- |
- 20:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами
12:48 10.06.2020 |
Следующий этап эволюции дисплеев в смартфонах — экраны с фронтальными камерами под ними. Такие прототипы мы уже видели не раз, но серийных моделей с такой конструкцией пока нет.
Китайский производитель Visionox формально анонсировал технологию Visionox InV see для создания таких дисплеев, а также пообещал скорый анонс соответствующего смартфона. О самом смартфоне вообще ничего неизвестно, хотя можно предположить, что первым такой экран получит кто-то из китайских гигантов вроде Xiaomi, Oppo или Vivo.
Что же касается технологии, речь о панели OLED с использованием специальных более прозрачных материалов, новых схем управления питанием, пиксельных структур и новых методов обработки и упаковки, но нормально перевести подробности с китайского весьма сложно. Точно можно сказать, что кроме аппаратной части Visionox занималась и программной. В частности, специалисты компании создали специальный алгоритм, который устраняет дифракцию и блики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко: Я готов был получить подозрение от генпрокурора, но она сбежала
|Закон о референдуме: Что готовит нам президент под видом народовластия
|Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР – адвокат
|Следствие по MH17 полностью опровергло версию украинского «Бука»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen
|OnePlus и Oppo рекомендуют умерить ожидания по поводу подэкранных камер
|Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами
|Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»
|Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning
Это интересно
|В США склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google
|Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером
|Toyota показала обновленный Hilux
|Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
|Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей
|Самоходные автомобили способны предотвратить лишь треть аварий
|Microsoft Edge теперь будет распространяться автоматически