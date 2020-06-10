Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами

Следующий этап эволюции дисплеев в смартфонах — экраны с фронтальными камерами под ними. Такие прототипы мы уже видели не раз, но серийных моделей с такой конструкцией пока нет.

Китайский производитель Visionox формально анонсировал технологию Visionox InV see для создания таких дисплеев, а также пообещал скорый анонс соответствующего смартфона. О самом смартфоне вообще ничего неизвестно, хотя можно предположить, что первым такой экран получит кто-то из китайских гигантов вроде Xiaomi, Oppo или Vivo.

Что же касается технологии, речь о панели OLED с использованием специальных более прозрачных материалов, новых схем управления питанием, пиксельных структур и новых методов обработки и упаковки, но нормально перевести подробности с китайского весьма сложно. Точно можно сказать, что кроме аппаратной части Visionox занималась и программной. В частности, специалисты компании создали специальный алгоритм, который устраняет дифракцию и блики.



