SpaceX сделала это. Состоялся первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon

Первый пилотируемый полёт космического корабля SpaceX Crew Dragon должен был состояться 27 мая, но за 17 минут до старта запуск был отменён из-за плохих погодных условий.

Следующее окно было запланировано на сегодня, и на этот раз запуск состоялся. Ракета Falcon 9 успешно стартовала с комплекса Launch Complex 39A во Флориде и спустя несколько минут доставила космический корабль Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном (Robert Behnken) и Дагласом Хёрли (Douglas Hurley) на орбиту на высоте 200 км. До МКС Crew Dragon доберётся через 19 часов.

Таким образом, SpaceX в очередной раз вписала себя в историю. В первую очередь, как первая частная компания, которая отправила людей в космос. Кроме того, это первый с момента закрытия программы Space Shuttle (в 2011 году) пилотируемый запуск с территории США.





Данная миссия, носящая название Demo-2, является последней перед тем, как NASA утвердит SpaceX и её космический корабль для регулярной доставки астронавтов на МКС. Также отметим, что первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на плавучей платформе.

Кроме того, стоит вспомнить, что свой первый запуск ракеты Falcon 1 компания SpaceX совершила всего 12 лет назад - осенью 2008 года - а Falcon 9 впервые взлетела в 2010 году.