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SpaceX сделала это. Состоялся первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon
07:27 01.06.2020 |
Первый пилотируемый полёт космического корабля SpaceX Crew Dragon должен был состояться 27 мая, но за 17 минут до старта запуск был отменён из-за плохих погодных условий.
Следующее окно было запланировано на сегодня, и на этот раз запуск состоялся. Ракета Falcon 9 успешно стартовала с комплекса Launch Complex 39A во Флориде и спустя несколько минут доставила космический корабль Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном (Robert Behnken) и Дагласом Хёрли (Douglas Hurley) на орбиту на высоте 200 км. До МКС Crew Dragon доберётся через 19 часов.
Таким образом, SpaceX в очередной раз вписала себя в историю. В первую очередь, как первая частная компания, которая отправила людей в космос. Кроме того, это первый с момента закрытия программы Space Shuttle (в 2011 году) пилотируемый запуск с территории США.
Данная миссия, носящая название Demo-2, является последней перед тем, как NASA утвердит SpaceX и её космический корабль для регулярной доставки астронавтов на МКС. Также отметим, что первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на плавучей платформе.
Кроме того, стоит вспомнить, что свой первый запуск ракеты Falcon 1 компания SpaceX совершила всего 12 лет назад - осенью 2008 года - а Falcon 9 впервые взлетела в 2010 году.
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