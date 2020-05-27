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Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
17:34 27.05.2020 |
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, представила первый монитор под маркой Redmi: в основу панели под названием Redmi Display 1A положена матрица IPS размером 23,8 дюйма по диагонали.
Новинка может похвастаться безрамочным исполнением, а толщина корпуса в самой тонкой части составляет всего 7,3 мм. Для подключения источников сигнала есть цифровой интерфейс HDMI и аналоговый порт D-Sub.
Монитор обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность - 1000:1. Угол обзора по горизонтали достигает 178 градусов. Время отклика матрицы равно 6 мс, частота обновления - 60 Гц.
Благодаря практически полному отсутствию рамок в боковых частях и сверху панель отлично подходит для применения в составе многодисплейных конфигураций. Технология Low Blue Light помогает снизить нагрузку на глаза во время продолжительной работы.
Заявленное энергопотребление не превышает 24 Вт. На устройство предоставляется трёхлетняя гарантия.
Приобрести монитор Redmi Display 1A можно будет по ориентировочной цене 70 долларов США.
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