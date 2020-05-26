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Samsung представила новый чип безопасности для смартфонов
16:03 26.05.2020 |
Компания Samsung Electronics представила новое автономное решение безопасности для мобильных устройств, которое обеспечивает безопасность загрузки, изолированного хранения данных и мобильных платежей. Первое поколение таких решений уже используется во флагманской линейке смартфонов Galaxy S20.
Как отмечает Samsung, решение состоит из крошечного чипа безопасности Secure Element S3FV9RR и специального защитного программного обеспечения. Производитель подчёркивает, что решение получило сертификацию самого высокого уровня для мобильных компонентов - CC EAL 6 (Common Criteria Evaluation Assurance Level).
Это усовершенствованная версия чипа первого поколения S3K250AF, анонсированного в феврале вместе с Galaxy S20 и получившего уровень CC EAL 5+. Благодаря удвоенной емкости защищенного хранилища оно поддерживает аппаратный RoT (root of trust, корень доверия), безопасную загрузку и аутентификацию.
Решение может работать независимо от основного процессора. Это позволяет использовать его в мобильных гаджетах, приложениях «интернета вещей» IoT и других продуктах.
Samsung S3FV9RR станет доступен в третьем квартале этого года.
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