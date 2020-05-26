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Дебютировали смартфоны Xiaomi Redmi 10X с 5G-чипом Dimensity 820 и ценой от 205 евро
12:58 26.05.2020 |
Состоялась официальная презентация производительных смартфонов серии Xiaomi Redmi 10X - первых аппаратов на платформе MediaTek Dimensity 820. Устройства Redmi 10X и 10X Pro будут поставляться с операционной системой Android 10, дополненной фирменной надстройкой MIUI 12.
Упомянутый чип Dimensity 820 объединяет четыре ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель ARM Mali G57 и модем 5G NR для подключения к сотовым сетям пятого поколения.
Дебютировали модели Redmi 10X и Redmi 10X Pro. Каждый из смартфонов оборудован 6,57-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 60 Гц. Яркость достигает 800 кд/м2; заявлен 98-процентный охват цветового пространства NTSC.
Устройства несут на борту адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) и Bluetooth 5.0, контроллер NFC. Есть порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4520 мА·ч.
Модель Redmi 10X оборудована 16-Мп фронтальной камерой. Основная тройная камера имеет следующую конфигурацию: 48-Мп датчик, 8-Мп блок с широкоугольной оптикой и 2-Мп сенсор. Устройство поддерживает 22,5-Вт подзарядку.
Аппарат Redmi 10X Pro получил 20-Мп селфи-камеру. Тыльная квадрокамера содержит 48-Мп сенсор, 8-Мп блок с широкоугольной оптикой (119 градусов), 8-Мп телефотомодуль с оптической стабилизацией и 5-Мп макромодуль. Реализована 33-Вт подзарядка.
Новинки будут доступны в следующих вариантах (оперативная память/флеш-накопитель):
* Redmi 10X 6/64 Гбайт - 205 евро;
* Redmi 10X 6/128 Гбайт - 230 евро;
* Redmi 10X 8/128 Гбайт - 270 евро;
* Redmi 10X 8/256 Гбайт - 310 евро;
* Redmi 10X Pro 8/128 Гбайт - 295 евро;
* Redmi 10X Pro 8/256 Гбайт - 330 евро.
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