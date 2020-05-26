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Xiaomi представила беспроводные наушники-вкладыши Redmi Earbuds S с игровым режимом
11:57 26.05.2020 |
Бренд Redmi, созданный компанией Xiaomi, официально представил полностью беспроводные наушники погружного типа Earbuds S, приобрести которые можно будет с 27 мая по ориентировочной цене 25 долларов США.
Независимые модули-вкладыши наделены 7,2-миллиметровыми излучателями и построены на контроллере Realtek RTL8763BFR. Для подключения к смартфону служит беспроводная связь Bluetooth 5.0. В новинке реализован игровой режим, при использовании которого задержки при передаче сигнала составляют 122 мс. Предусмотрена защита от влаги по стандарту IPX4.
Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает четырёх часов. Зарядный футляр позволяет поднять данное значение до 12 часов.
Поддерживается сенсорное управление. Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом на смартфоне - Apple Siri и Google Assistant.
Каждый из наушников имеет размеры 26,65 × 16,4 × 21,6 мм и весит 4,1 г. Габариты зарядного футляра составляют 62 × 40 × 27,2 мм, вес - 35,4 г. Новинка выполнена в чёрном цвете.
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