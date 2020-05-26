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Ранняя сборка iOS 14 попала в руки к хакерам за 8 месяцев до релиза
09:06 26.05.2020 |
Ряд исследователей безопасности и хакеров получили доступ к ранней сборке следующей версии мобильной ОС от Apple за восемь месяцев до ее официального релиза. iOS 14 попала к ним в руки в феврале нынешнего года, а, как показывает практика, Apple представляет новые версии iOS с выходом новых моделей iPhone в сентябре.
Скриншоты и описания новых функций будущих версий операционных систем утекали и раньше, но на этот раз ОС утекла целиком. Точный источник утечки неизвестен, однако, по данным издания Motherboard, кто-то мог получить доступ к экспериментальному образцу iPhone 11 с установленной iOS 14, датированной декабрем 2019 года и предназначенной исключительно для разработчиков Apple.
Как сообщили пять источников Motherboard из джейлбрейк-сообщества, некто мог за тысячи долларов купить экспериментальный образец у вендоров в Китае, извлечь внутреннюю сборку iOS 14 и распространить ее среди хакеров и джейлбрейкеров. По их словам, существует целая сеть людей, «у которых есть доступ к таким вещам».
«Это (iOS 14 - ред.) точно что-то, что было установлено на телефоне, а потом скопировано с него. Подобное ПО предполагает, что на телефоне был включен доступ суперпользователя. Это упрощает его копирование», - сообщил один из источников.
Как отметили источники, никогда раньше новые версии iOS не утекали так задолго до релиза. В настоящее время еще даже нет публичной бета-версии (она должна выйти 22 июня). Утекшая ОС датирована 10 декабря 2019 года и активно продается на черном рынке с февраля.
Безусловно, финальная версия iOS 14 будет сильно отличаться от утекшей ранней сборки. Тем не менее, у исследователей и хакеров есть достаточно времени на поиски уязвимостей.
Напомним , на прошлых выходных была выпущена новая версия джейлбрейка Unc0ver 5.0.0. Инструмент эксплуатирует ранее неизвестную уязвимость в ядре iOS и позволяет взломать версии ОС от 11-й до актуальной 13.5 включительно.
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