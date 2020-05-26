Xiaomi подминает под себя рынок телевизоров

Xiaomi недавно опубликовала свой финансовый отчет за первый квартал 2020 года, отдельно выделив достижения своего телевизионного подразделения. Xiaomi входит в пятерку лучших поставщиков телевизоров во всем мире и уверенно занимает лидирующую позицию по поставкам телевизоров на крупнейшем рынке Китая.

По последним данным Avi Cloud (AVC), совокупный объем продаж всего рынка телевизоров в Китае в первом квартале 2020 года составил 9,963 миллиона единиц. Фирма сообщила, что Xiaomi поставила в Китай примерно 1,836 миллиона телевизоров, что позволило ей занять 18,4% китайского рынка.

Xiaomi сообщила о том, что в первом квартале компания отгрузила 2,7 миллиона телевизоров, то есть за пределами Китая производитель отгрузил около 900 тыс. телевизоров.

Свежие данные указывают на то, что несмотря на пандемию коронавируса, компания Xiaomi смогла нарастить поставки. При этом компания продолжает лидировать в Китае в течение пяти кварталов подряд и постоянно увеличивает свою рыночную долю. Если в январе компания занимала 17,4% рынка телевизоров, то в марте ее доля выросла до 20,2%.