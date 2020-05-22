Samsung представила смартфон Galaxy S20 Tactical Edition для американских военных

Компания Samsung Electronics America, Inc. представила смартфон Galaxy S20 в тактическом исполнении Tactical Edition (TE). Данное решение адаптировано к специфическим потребностям федерального правительства и Министерства обороны США.





Согласно данным производителя тактический смартфон обладает набором возможностей, которые позволяют работать с рядом существующих периферийных устройств, удовлетворяет требованиям для специальных применений. Например, Galaxy S20 TE будет полезен в условиях навигации по сложной местности, на обширных расстояниях и при потенциальной потере связи с командными подразделениями. Новый гаджет для военных также представляет архитектуру DualDAR, которая обеспечивает два уровня шифрования данных, основанных на стандартах АНБ.

«Разработка этого решения является результатом координации и обратной связи, полученной от наших клиентов и партнеров в Министерстве обороны», - заявил Тахер Бехбехани (Taher Behbehani), руководитель подразделения мобильной связи B2B, SVP и генеральный директор Samsung Electronics America. Компания предлагает руководителям федеральных программ и руководящим сотрудникам простое в управлении и развертывании мобильное решение, которое работает с широким спектром самых современных технологий и базируется на платформе мобильной безопасности Samsung Knox. Продукт использует самые востребованные инструменты премиальных устройств Samsung Galaxy в уникальной и простой в использовании конфигурации.

Диагональ дисплея смартфона составляет 6,2 дюйма, он обладает разрешением 3200 × 1440 точек (WQHD+ Dynamic AMOLED 2.0) поддерживает частоту обновления экрана 60 и 120 Гц. В тактической версии устройства устанавливается восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) с частотой до 2,8 ГГц (64-бит, 7 нм). В качестве ОС используется Android 10 с One UI 2. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость 4000 мА·ч, объём оперативной памяти равен 12 Гбайт, а встроенной - 128 Гб (с возможностью увеличения на 1 Тбайт при установке соответствующей microSD-карты).

Galaxy S20 TE может «из коробки» подключаться к тактическим радиоприемникам и комплексам специального назначения, поддерживает работу в сетях Private SIM, 5G, Wi-Fi 6 и CBRS. Устройство удовлетворяет уникальные потребности военных за счет многочисленных настроек. Режим ночного видения позволяет пользователю включать или выключать дисплей при ношении очков ночного видения, а «стелс-режим» позволяет отключать LTE и радиопередатчик.

Тактический Galaxy S20 TE также включает в себя программное обеспечение Samsung DeX, которое предоставляет владельцу возможности привычной работы с ПК при подключении к смартфону монитора, клавиатуры и мыши. С помощью DeX можно использовать детище Samsung для заполнения рапортов, тренировки и планирования миссии, находясь в автомобиле или возвращаясь на базу.