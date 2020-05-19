Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде

За последнее время партнёрские взаимоотношения Panasonic и Tesla подверглись значительным испытаниям на прочность. Но ситуация изменилась. Их совместный завод в Неваде стал прибыльным и сейчас компании ведут переговоры о его расширении.

Недавно Panasonic утратила статус эксклюзивного поставщика аккумуляторов для Tesla. Тем не менее в связи с высоким спросом на аккумуляторные батареи со стороны своего американского партнёра Tesla японская компания решила заняться расширением совместного производства.

В прошлом месяце Tesla отчиталась о полученной прибыли за квартал, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, что стало приятным сюрпризом для инвесторов.

Сегодня на брифинге, посвящённом итогам работы за квартал, финансовый директор Panasonic Хироказу Умеда (Hirokazu Umeda) отметил высокий спрос со стороны Tesla, превышающий возможности завода в Неваде, годовая мощность которого составляет 35 ГВт·ч. По словам Умеда, завод уже второй квартал подряд работает с прибылью. Он подтвердил, что сейчас ведутся переговоры о расширении производства батарей.

До сих пор японская компания с большой осторожностью относилась к расширению партнёрских отношений с Tesla, поскольку инвестиции в размере $1,6 млрд в завод в Неваде, строительство которого началось в 2014 году, не принесли значительной отдачи. Лишь в четвёртом квартале прошлого года этот завод начал приносить прибыль. Умеда также сообщил, что батареи для электромобилей Tesla, выпускаемых в Китае, тоже поставляются с их совместного завода в Неваде.