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Xiaomi представила платежную карту с уникальным кешбеком
13:41 14.05.2020 |
Компания Xiaomi вместе с China UnionPay и GR Credit Card представили уникальную платежную карту Xiaomi GF, которая изначально будет доступна только в Китае, однако, согласно инсайдерской информации, в планы Xiaomi входит запуск продукта в других странах мира.
В чем же заключается уникальность карты Xiaomi GF по сравнению с дебетовыми картами, которые уже выпустили Apple, Huawei и другие игроки рынка смартфонов? Особенность карты заключается в том, что при регулярном ее использовании вы сможете получать новые умные устройства Xiaomi совершенно бесплатно.
Если говорить конкретнее, то достаточно в течение месяца совершить три покупки на сумму не менее 28 долларов (3 х 28), чтобы в следующем месяце вы получили в подарок новое умное устройство Xiaomi в категории около 28 долларов (199 юаней).
Кроме того, если в течение трех месяцев после получения карты пользователь совершит хотя бы одну покупку на сумму не менее 14 долларов, то в подарок он получит скидочный купон на 7 долларов.
Также у пользователей Xiaomi GF будут ежемесячные повышенные категории кешбека, различные бонусы, например, при покупке одного кофе в Starbucks второе они будут получать в подарок, кроме того, упоминаются скидки на продукты, поездки и так далее.
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