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Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
10:03 17.04.2020 |
Компания Apple начала принимать предварительные заказы на iPhone SE второго поколения в США, Великобритании, Франции, Италии и ещё многих других странах.
Продажи нового недорогого смартфона Apple начнутся через неделю, 24 апреля - одновременно более чем в сорока странах.
iPhone SE приходит на смену iPhone 8, дебютировавшему в 2017 году.
Смартфон не изменился внешне и имеет те же габариты: 138,4 х 67,3 х 7,3 мм при массе 148 г. То есть на сегодняшний день это компактный, тонкий и лёгкий смартфон. А если учесть, что он основан на топовой платформе Apple A13 Bionic, можно утверждать, что это самый компактный флагман на рынке.
Экран, само собой, тоже не изменился. Это всё та же панель IPS диагональю 4,7 дюйма разрешением 1334 х 750 пикселей с поддержкой True Tone. Apple, как всегда, не указывает объём ОЗУ. Также из характеристик неясно, откуда в iPhone SE нового поколения перекочевала камера. Она имеет привычное для компании разрешение 12 Мп и диафрагму F/1.8. Остаётся надеяться, что это та же камера, что и в смартфонах линейки iPhone 11. Разрешение фронтальной - всё те же 7 Мп.
Ёмкость аккумулятора не указана, но Apple говорит о том, что автономность идентична модели iPhone 8. Есть поддержка 18-ваттной зарядки, но в комплекте, конечно же, вы найдёте лишь старое ЗУ мощностью 5 Вт. Также стоит отметить поддержку беспроводной зарядки, защиту от воды (IP67) и наличие стереодинамиков. Вариантов цветов три: чёрный, белый и красный Product RED.
iPhone SE предлагается в трёх цветовых вариантах - чёрном, белом и красном. В США версия iPhone SE с 64 ГБ флэш-памяти стоит 399 долларов, с 128 ГБ - 449 долларов, а с 256 ГБ - 549 долларов.
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