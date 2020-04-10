Windows 10X в этом году не выйдет

Операционная система Windows 10X была представлена в октябре прошлого года. Это отдельная версия Windows 10, предназначенная специально для двухэкранных мобильных устройств. В частности, сама Microsoft тогда же показала собственный подобный продукт - Surface Neo.

Surface Neo и прочие устройства с Windows 10X должны были бы выйти в конце текущего года - так изначально пообещала Microsoft. Однако, похоже, что пандемия коронавируса внесла в планы компании свои коррективы.

Как сообщает источник, Microsoft заявила, что нам не стоит ждать вообще никаких двухэкранных устройств с Windows 10X в этом году. И оговорка про тип устройств в данном случае важна.

Если изначально Windows 10X была анонсирована в качестве операционной системы исключительно для устройств с двумя дисплеями, то сейчас, если верить источнику, Microsoft работает над тем, чтобы в итоге вывести Windows 10X и на обычные мобильные ПК с одним экраном для борьбы с хромбуками. Возможно, сама Windows 10X в этом случае всё же выйдет на рынок в этом году, но пока всё это лишь слухи.