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Apple начала массовое производство антикризисного iPhone 9
17:41 20.03.2020 |
Компания Apple начала массовое производство давно ожидаемого недорого смартфона iPhone 9, на который аналитики возлагают надежды по преодолению кризиса и падения продаж.
О старте производства сообщил авторитетный сетевой информатор Джон Проссер (Jon Prosser), хорошо себя зарекомендовавший по прошлым утечкам.
Выпуск наследника недорогого смартфона iPhone SE ожидается от Apple уже несколько лет. В текущем году множество достоверных источников сообщали о том, что Apple всё-таки запустит iPhone SE 2 под названием iPhone 9. Изначально ожидался анонс в начале марта, однако в связи с коронавирусом и остановкой заводов в Китае дебют новинки оказался в опасности.
По предварительным данным, iPhone 9 сохранит 4,7-дюймовый форм-фактор и некоторые другие особенности iPhone 8, включая сканер отпечатков пальцев Touch ID в домашней кнопке. При этом он получит обновлённую платформу A13, которая лежит в основе iPhone 11, а также «целых» 3 ГБ оперативной памяти. За счёт новой SoC, время автономной работы заметно вырастет. Цена должна остаться максимально доступной - на уровне 399 долларов для младшей конфигурации.
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