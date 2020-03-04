Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн

Компания Xiaomi официально сообщила о том, что она отменила все офлайновые пресс-конференции, посвященные анонсу новых продуктов, которые должны были пройти в Индии в марте этого года.

В связи с появление сообщением о зафиксированных случаях заражения коронавирусом в некоторых частях страны, мы решили не проводить офлайновые мероприятия по запуску новых продуктов. Мы думаем о безопасности наших фанатов, медиа-друзей, сотрудников и партнеров. Пожалуйста, берегите себя.

Xiaomi.

Ранее компания отменила офайновые пресс-конференции в Китае, впервые в истории флагманский смартфон линейки Xiaomi Mi представляли в формате онлайновой пресс-конференции.

Возможно, вспышка коронавируса позволит производителям навсегда изменить формат подобных мероприятий. Ведь это явно позволит дополнительно сократить затраты, а потенциальные покупатели все равно получают всю необходимую информацию.

Онлайновая пресс-конференция, посвященная Redmi Note 9, состоится 12 марта.