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Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн
08:43 04.03.2020 |
Компания Xiaomi официально сообщила о том, что она отменила все офлайновые пресс-конференции, посвященные анонсу новых продуктов, которые должны были пройти в Индии в марте этого года.
В связи с появление сообщением о зафиксированных случаях заражения коронавирусом в некоторых частях страны, мы решили не проводить офлайновые мероприятия по запуску новых продуктов. Мы думаем о безопасности наших фанатов, медиа-друзей, сотрудников и партнеров. Пожалуйста, берегите себя.
Xiaomi.
Ранее компания отменила офайновые пресс-конференции в Китае, впервые в истории флагманский смартфон линейки Xiaomi Mi представляли в формате онлайновой пресс-конференции.
Возможно, вспышка коронавируса позволит производителям навсегда изменить формат подобных мероприятий. Ведь это явно позволит дополнительно сократить затраты, а потенциальные покупатели все равно получают всю необходимую информацию.
Онлайновая пресс-конференция, посвященная Redmi Note 9, состоится 12 марта.
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