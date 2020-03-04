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Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось
19:25 03.03.2020 |
Помимо стандартной версии игрового смартфона Black Shark 3 была анонсирована также версия Black Shark 3 Pro, которая отличается гораздо сильнее, чем ожидалось изначально.
Однокристальная система у нее такая же, это Snapdragon 865, смартфон поддерживает 65-ваттную зарядку, как и младшая версия, и имеет такую же камеру, однако в плане органов управления, экрана и аккумулятора есть заметные отличия.
Начнем с экрана Black Shark 3 Pro, диагональ которого была увеличена до 7,1-дюйма, а разрешение в данном случае составляет не 1080р, а 2K. Частотой обновления равна 90 Гц, а частота опроса сенсорного слоя равна 270 Гц. Емкость аккумулятора выросла до 5000 мА•ч, ее полная зарядка занимает те же самые 38 минут.
Самым большим изменением Black Shark 3 Pro являются механические кнопками, которые можно выдвигать и прятать по необходимости. Производитель уверяет, что при обычном использовании (не в играх) кнопки спрятаны в корпусе и не ощущаются, но в играх они могут обеспечить куда больше контроля и нулевую задержку.
Кнопки имеют ход 1,5 мм, выдвижной механизм рассчитан на 300 000 циклов работы, а кнопки выдержат миллион нажатий. Разработчики утверждают, что при создании этого элемента смартфона пришлось перебрать 100 различных вариантов. Самая маленькая деталь смартфона имеет размер 0,8 мм.
Black Shark 3 Pro доступен в цветах Phantom Black и Armor Grey. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти стоит 673 доллара, вариант с 12/256 ГБ памяти обойдется в 716 долларов.
Предварительные заказы начнут принимать 10 марта, а в продажу смартфон поступит 17 марта.
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