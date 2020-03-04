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Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
19:10 03.03.2020 |
Сегодня компания Black Shark, которая является игровым подразделением компании Xiaomi, официально анонсировала геймерский смартфон Black Shark 3.
Устройство построено на базе однокристальной системы Snapdragon 865, смартфон получил до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и оснащен модемом X55 для работы в сетях пятого поколения. Экран новинки выполнен по технологии AMOLED, он поддерживает расширенный динамический диапазон HDR+, имеет разрешение 1080р и частоту обновления изображения 90 Гц, а скорость опроса сенсорного слоя составляет 270 Гц, что крайне положительно должно отразиться на задержках в онлайновых играх. Фронтальная камера располагается в верхней рамке дисплея, ее разрешение составляет 20 Мп.
В основной камере представлено три датчика изображения, включая главный разрешением 64 Мп. Дополнительно установлены 13-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом и 5-мегапиксельная камера, отвечающая за размытие фона. Смартфон оснащен дополнительными кнопками с механическими переключателями, которые используются в играх.
Емкость аккумуляторной батареи Black Shark 3 составляет 4720 мА•ч, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт. Полная зарядка занимает 38 минут. При этом в нем реализована эффективная система жидкостного охлаждения.
Смартфон набирает в популярном тестовом приложении AnTuTu более 550 тыс. баллов.
Покупатели получают мощное зарядное устройство, а также кнопочный геймпад и внешний вентилятор для дополнительного охлаждения.
Цены:
* 8/128 ГБ - 500 долларов
* 12/128 ГБ - 544 доллара
* 12/256 ГБ - 573 доллара
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