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Роботы будут собирать смартфоны Xiaomi на 60% быстрее людей
11:44 19.02.2020 |
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил о завершении первого этапа строительства экспериментальной автоматизированной фабрики по сборке смартфонов.
Данная фабрика располагается в Ичжуане, при этом, если верить лидеру Xiaomi, «степень автоматизации очень высока». Лэй Цзюнь также заявил, что Xiaomi готовит новое поколение полностью автоматизированных заводов, на которых будет собираться продукция компании.
Лэй Цзюнь заявил, что компания создала специальное подразделение пару лет назад, которое работает в данном направлении. Новый автоматизированный завод готов к открытию, однако из-за вспышки коронавируса в стране планы приходится менять.
Эпидемическая ситуация замедляет процесс, но наш экспериментальный проект очень автоматизирован. Первый этап производственной линии в Ичжуане завершен, мы строим полностью автоматизированный завод следующего поколения.
Лэй Цзюнь
Источники сообщают, что завод будет использовать такие технологии, как автоматизированные производственные линии и сети 5G, что должно значительно повысить эффективность производства. Он будет автоматически производить 60 смартфонов в минуту, то ессть на 60% больше, чем на традиционных заводах. В официальном заявлении Xiaomi говорится, что завод в Ичжуане является экспериментальным. Это означает, что он еще не готов к массовому производству мобильных телефонов.
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