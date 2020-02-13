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Аксессуары для Xiaomi Mi 10: внешний вентилятор, контроллеры и колонка с беспроводным зарядником
19:12 13.02.2020 |
Помимо новых смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro, компания Xiaomi также представила и некоторые любопытные аксессуары, которые можно использовать как с новыми флагманскими аппаратами, так и с другими продуктами.
Прежде всего следует упомянуть Bluetooth-динамик, который одновременно способен выступать в качестве беспроводного зарядника для совместимых устройств вроде тех самых Mi 10. Максимальная мощность зарядки при этом достигает внушительных 30 Вт. Стоимость аудиоколонки составляет 249 юаней (около $36).
Второй аксессуар рассчитан на активных игроков - он позволяет превратить смартфон в некоторое подобие Nintendo Switch, подключив по краям физические контроллеры для более комфортной игры в шутеры или другие подобные игры. Согласно заявлению производителя, аккумуляторов хватает на 40 часов автономной работы. Цена в Китае - 299 юаней ($43).
Mi 10 и Mi 10 Pro получили весьма продвинутую систему охлаждения с испарительной камерой на 3000 мм2, графеном, графитовыми слоями и интеллектуальным управлением. Однако при интенсивной и продолжительной игровой нагрузке даже такой системы охлаждения может оказаться недостаточно. А при перегреве неизбежно снижение производительности - именно для таких случаев компания представила специальный внешний кулер, способный охлаждать устройство на дополнительные 10 градусов. Цена в Китае - 129 юаней ($19).
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