Xiaomi представила дорогие Mi 10 и Mi 10 Pro с Wi-Fi 6 и Snapdragon 865

Чуть больше суток назад Samsung представила серию своих флагманов Galaxy S20, и уже сегодня в Китае во время специальной онлайн-трансляции (из-за коронавируса обычное мероприятие решили не проводить) Xiaomi представила свой ответ в лице аппаратов Mi 10 и Mi 10 Pro.

Сердцем обоих аппаратов выступает мощная 7-нм однокристальная система Snapdragon 865, дополняемая модемом Snapdragon X55 (поддерживается работа в сетях с архитектурой SA и NSA). В тестовом пакете Antutu, как уверяет Xiaomi, новые аппараты ставят рекорд производительности - 585 тысяч очков. Во время презентации президент Qualcomm Кристиано Амон (Cristiano Amon) рассказал о тесном взаимодействии инженеров обеих компаний в совместной лаборатории, чтобы добиться максимального качества 5G в новых аппаратах.

Смартфоны получили новый дизайн: по аналогии с флагманами Samsung они наделены загнутым на края экраном. Отступ внизу тоже стал слегка меньше по сравнению с Mi 9 - 3,32 мм против 3,6 мм. Mi 10 выпускается в серебристо-чёрном, персиково-золотом и снежно-синем цветовых исполнениях. Старшая модель Pro доступна в голубом и белом цветах.

Сам дисплей тоже любопытен: это AMOLED (2340 × 1080) с частотой 90 Гц (частота работы сенсорного слоя - 180 Гц) и перфорацией под лицевую камеру в верхнем левом углу (диаметр отверстия всего 4,08 мм). Максимальная яркость составляет 1120 Кд/м2 (1200 Кд/м2 - у Pro), контрастность - 5 000 000:1, имеется поддержка HDR10+, 4096 уровней регулировки яркости, расширенного цветового охвата и функции снижения мерцания при низкой яркости (используется технология DC Dimming). Под экраном размещён сканер отпечатков пальцев.

Среди других важных новшеств необходимо упомянуть оперативную память LPDDR5 (от Micron и Samsung) и скоростной накопитель UFS 3.0 (скорость записи возросла до 730 Мбайт/с). Компания делает акцент и на поддержку беспроводной связи Wi-Fi 6, которая обеспечивает передачу данных на скорости до 9,6 Гбит/с.

Отводом и эффективным распределением тепла ключевых компонентов (процессора, камеры, аккумулятора, разъёмов и модемов) занимается новая система охлаждения с огромной по меркам смартфонов испарительной камерой, несколькими слоями графита, слоем медной фольги, 9 температурными датчиками и даже интеллектуальной системой управления на основе машинного обучения.

Среди любопытных новшеств также следует упомянуть симметричные стереодинамики и дополнительный датчик освещённости на тыльной стороне для более точной автоматической регулировки яркости подсветки экрана.

Ключевые отличия между Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro касаются тыльной камеры. Оба аппарата способны писать видео на основную камеру в разрешении 8K при 30 кадрах/с, поддерживают редактирование видео с помощью ИИ, поддерживают фотографический формат HEIF и так далее. Согласно оценке DSOMark, камера смартфона Mi Pro набрала 124 очка, обойдя Huawei Mate 30 Pro и Apple iPhone 11 Max. Фронтальная 20-Мп камера способна вести запись видео Full HD с частотой до 120 кадров/с.

В Mi 10 речь идёт о связке четырёх модулей, дополненных светодиодной вспышкой:

* 2-Мп с диафрагмой f/2,4 (пиксели размером 1,75 мкм);

* основной модуль с оптической стабилизацией и 108-Мп датчиком 1/1,33" (технология Quad Bayer, максимальный размер пикселей - 1,6 мкм при объединении четырёх в один);

* ещё один 2-Мп с диафрагмой f/2,4 (пиксели размером 1,75 мкм);

* 13-Мп сверхширокоугольный с диафрагмой f/2,4 и углом обзора 123 градуса (пиксели размером 1,12 мкм).

В Mi 10 Pro связка куда интереснее:

* 20-Мп сверхширокоугольный модуль с диафрагмой f/2,2;

* основной со 108-Мп датчиком 1/1,33", оптической стабилизацией и 50-кратным цифровым зумом (максимальный размер пикселей - 1,6 мкм при объединении четырёх в один по технологии Quad Bayer);

* 12-Мп с диафрагмой f/2 и 2-кратным оптическим зумом (пиксели размером 1,4 мкм);

* 8-Мп перископный модуль с диафрагмой f/2, гибридным 10-кратным зумом и оптической системой стабилизации (пиксели размером 1 мкм).













Другие отличия смартфонов касаются аккумулятора. Младшая модель получила батарею на 4780 мА·ч и технологией скоростной зарядки на 30 Вт (полное восполнение ёмкости занимает 65 минут). Старшая Mi 10 Pro наделена чуть менее вместимым аккумулятором на 4500 мА·ч, зато с поддержкой 50-Вт зарядки на всю процедуру уходит 45 минут. Оба сохранили поддержку беспроводной 10-Вт зарядки, в том числе и обратной.

Также отличия между Mi 10 и Mi 10 Pro заключаются в комплектации памяти: младшая модель получила накопитель объёмом до 256 Гбайт, а старшая - до 512 Гбайт. Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro имеют идентичные размеры 162,6 × 74,8 × 8,96 мм и вес 208 граммов, наделены модулем NFC, технологией Game Turbo 3.0 и работают под управлением Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11.

Стоимость Xiaomi Mi 10 в Китае составляет 3999 юаней (около $574) за базовый вариант 8/128 Гбайт, 4299 юаней ($617) - за 8/256 Гбайт и 4699 юаней ($674) - за 12/256 Гбайт. Телефон поступит в продажу в Китае уже 14 февраля.

В то же время стоимость Xiaomi Mi 10 Pro существенно выше: 4999 юаней (около $717) за базовый вариант 8/256 Гбайт, 5499 юаней ($789) - за 12/256 Гбайт и 5999 юаней ($860) - за 12/256 Гбайт. Продажи устройства в Китае начнутся 18 февраля. Конечно, $860 за самую продвинутую модель - это всё ещё существенно ниже, чем у S20, однако дешёвыми или даже доступными новые аппараты китайской компании уже не назовёшь.