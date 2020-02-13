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Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ получили до 11 часов автономности
09:00 13.02.2020 |
Компания Samsung представила на мероприятии Galaxy Unpacked в Сан-Франциско в дополнение к ряду флагманских смартфонов полностью беспроводные наушники погружного типа Galaxy Buds+.
Новинка обеспечивает высокое качество звука благодаря двухполосной акустической системе с твитером для более высоких частот и сабвуфером для воспроизведения мощных басов, а также тонкой настройке, выполненной ведущими специалистами AKG в области аудиотехники.
Для повышения качества телефонных звонков и видеоконференций Galaxy Buds+ оснащены тремя микрофонами - одним внутренним и двумя внешними. Внешние микрофоны используют формирование луча, чтобы выделить голос пользователя и снизить фоновый шум.
Благодаря режиму Ambient Sound владельцы беспроводных наушников получают возможность хорошо слышать окружающие звуки или приглушить их, выбирая из ряда новых настроек, включая низкий, средний, высокий или сверхвысокий уровень.
Galaxy Buds+ оснащены аккумулятором ёмкостью 85 мА·ч, обеспечивающим до 11 часов работы без подзарядки. Продолжительность работы устройства можно удвоить, поместив его в зарядный футляр для беспроводной зарядки ёмкостью 270 мА·ч. Также есть функция быстрой зарядки, позволяющая за 3 минуты зарядить наушники для прослушивания музыки в течение часа.
Следует добавить, что новая модель наряду с гаджетами на Android также совместима и с устройствами под управлением iOS.
Galaxy Buds Plus поступят в продажу 14 февраля по цене $149 в белом, чёрном и голубом цвете.
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