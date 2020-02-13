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Samsung рассказала, сколько места будут занимать видео в формате 8K, снятые на Galaxy S20
23:06 12.02.2020 |
Смартфоны Samsung Galaxy S20 стали первыми в мире, получившими возможность съёмки видео в формате 8K при 24 к/с. Вопрос необходимости в данном случае оставим в стороне и перейдём к техническим нюансам.
Само собой, видео в формате 8K будет занимать существенно больше места, чем видео в формате 4K. Но насколько велика разница?
Samsung уточняет, что одна минута такого видео будет занимать около 600 МБ памяти. То есть почти вдвое больше, чем в случае видео 4K в прошлогодних флагманах Samsung.
Кроме того, запись видео в 8K требует внушительной вычислительной мощности, поэтому максимальная продолжительность съёмки ограничена пятью минутами.
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