Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch

 

Компания Apple получила в бюро по патентам и товарным маркам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) патент на новый дизайн умных часов Apple Watch.

Патент описывает новую для Apple Watch функцию - сканер отпечатков пальцев. Apple придумала, где можно разметить Touch ID в таком компактном корпусе - в колёсико Digital Crown.

Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch

 

Отметим, что Apple начала оформлять патент ещё в ноябре 2018 года, а публикация его состоялась только сейчас. В 2017 году был выдан похожий патент на Touch ID в кнопке включения iPhone.

Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch

 

Судя по всему, Apple не готова пока отказаться от технологии Touch ID окончательно. Если в новых iPhone последних лет используется безрамочный дизайн без домашней кнопки и Face ID, то в долгожданном недорогом iPhone домашняя кнопка с Touch ID должна вернуться на своё место.

Также авторитетный Мин-Чи Куо ( Ming-Chi Kuo), известный своими связями в цепочке производственных поставок Apple, предсказал выпуск в первой половине 2021 года iPhone со сканером отпечатков пальцев Touch ID, встроенным в боковую кнопку включения.

На волне шумихи вокруг вспышки коронавируса китайские пользователи оказались вынуждены переосмыслить свои требования к смартфонам - функция Face ID у iPhone и её аналоги у смартфонов Android оказываются совершенно бесполезными и даже опасными в условиях, когда населения поголовно носит маски, чтобы уберечься от заражения.

По материалам: ixbt.com
 

ПО РУБРИКАМ

12:35 Справочный курс гривны 7 февраля повышен на 6,27 коп до 24,5835 грн/$1

12:28 Продажи элитного жилья на первичном рынке Киева в 2019г составили $0,4 млрд

11:44 Биржи АТР 7 февраля закрылись в основном снижением после трехдневного роста

11:37 Международные резервы Украины могут вырасти до $32 миллиардов - Нацбанк

11:32 НБУ снизил прогноз роста денбазы в 2020г до 6,1%, повысил прогноз роста денмассы до 10,1%

11:15 Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%

11:13 Украинские банки в 2019г сократили количество структурных подразделений на 6% - НБУ

11:05 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.02.20

11:03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.02.20

10:58 Остаток средств на корсчетах банков 07.02.20

08:30 Систему PayPal пока не интересует Украина как рынок - Дубилет

08:14 Золото слабо дешевеет 7 февраля в отсутствие новых факторов риска

08:11 Доллар коррекционно дешевеет 7 февраля после обновления локальных максимумов

07:41 Биржи США 6 февраля закрылись в «зелёной зоне» на фоне заявлений Китая по пошлинам

06.02 «Ощадбанк» выдал первый «доступный кредит» для бизнеса

• дальше…

09:00 Белый дом заявил об убийстве главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»

08:56 Пит Буттиджич обошел Берни Сандерса на кокусах Демпартии США в Айове

08:35 Турция перебросила танки в Идлиб

06.02 Украина договорилась об отмене разрешений на автомобильные перевозки с Беларусью

06.02 Болгария может инициировать возобновление антимонопольного расследования ЕС по «Газпрому»

06.02 В Совете Европы договорились, как будут наказывать государства за злостные нарушения

06.02 Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

06.02 Украинцам упростили трудоустройство в Литве

06.02 Сенат США не поддержал импичмент президента Трампа

05.02 Суд в Лондоне принял прецедентное решение о борьбе с грязными деньгами

05.02 Еврокомиссия утвердила новую процедуру переговоров о расширении ЕС

05.02 «Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана

05.02 «Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана

05.02 Премьера Румынии Орбана отправили в отставку

05.02 Турция предъявила Сирии ультиматум по Идлибу

• дальше…

09:08 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

04.02 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м

03.02 В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки

03.02 Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

03.02 Административная хитрость. Зачем Зе-команда решила в турборежиме укрупнить районы

31.01 Под Киевом появятся новые развязки

30.01 «Укравтодор» расширит три магистрали до четырех полос

29.01 Киев на 3-м месте в Европе по уровню заторов

29.01 Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсах

• дальше…

11:56 Спектакль с козлами отпущения. Поможет ли Зеленскому «перестановка кроватей» в Кабмине

06.02 Вадим Денисенко: Я не понимаю, почему пиарщики Зеленского ведутся на дешевые игры команды Гончарука

06.02 Три причины испугаться. Что заставило «слуг народа» затормозить с рынком земли

06.02 Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал «антиколомойский» закон

06.02 Адвокаты ходатайствуют о закрытии дела «Роттердам+», получили выводы экспертов о законности формулы

06.02 Укрнафта: Почему Коломойский доволен Витренко

06.02 Реинтеграция деоккупации: Почему ветеранов отделяют от Крыма и Донбасса

06.02 Как, после обысков на «плюсах», проголосует группа Коломойского по скандальному закону о рынке земли?

05.02 Обыски на «плюсах». Почему это еще не война с Коломойским

05.02 «Земельная ночь» в Раде: Умножат ли «слуги» на ноль Тимошенко и Медведчука

05.02 Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект «О медиа»

05.02 Две ошибки Зе-команды. Почему провалился конституционный блицкриг Зеленского

05.02 Последний козырь Сытника. Зачем Шабунин врет украинцам о «гневе МВФ»

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

• дальше…

13:04 Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis

12:50 Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch

09:27 Tata показала электрокар с мхом в салоне

06.02 В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro

06.02 Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее

06.02 Компания Bosch готова выпустить на дороги беспилотники «уже завтра»

06.02 Немецкие учёные создали самый быстрый высокоточный 3D-принтер

06.02 Электрический кроссовер BMW iX3 получит комплект аэродинамических колес

06.02 Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала

06.02 Платёжный сервис WhatsApp Pay выйдет за пределы Индии

06.02 Google избавит Chrome и Youtube от назойливой рекламы

06.02 Эти популярные приложения Android опасны и имеют свои тёмные секреты

05.02 Huawei планирует развернуть производство 5G-оборудования в Европе

05.02 Биржевой оператор ICE может приобрести eBay более чем за $30 млрд

05.02 Крейг Райт решил «соскочить с темы» про 1,1 млн BTC

• дальше…

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

15.05 Google начнет зарабатывать на рекламе в приложениях

14.05 Почему начальнику противопоказан перфекционизм

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно