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Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch
12:50 07.02.2020 |
Компания Apple получила в бюро по патентам и товарным маркам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) патент на новый дизайн умных часов Apple Watch.
Патент описывает новую для Apple Watch функцию - сканер отпечатков пальцев. Apple придумала, где можно разметить Touch ID в таком компактном корпусе - в колёсико Digital Crown.
Отметим, что Apple начала оформлять патент ещё в ноябре 2018 года, а публикация его состоялась только сейчас. В 2017 году был выдан похожий патент на Touch ID в кнопке включения iPhone.
Судя по всему, Apple не готова пока отказаться от технологии Touch ID окончательно. Если в новых iPhone последних лет используется безрамочный дизайн без домашней кнопки и Face ID, то в долгожданном недорогом iPhone домашняя кнопка с Touch ID должна вернуться на своё место.
Также авторитетный Мин-Чи Куо ( Ming-Chi Kuo), известный своими связями в цепочке производственных поставок Apple, предсказал выпуск в первой половине 2021 года iPhone со сканером отпечатков пальцев Touch ID, встроенным в боковую кнопку включения.
На волне шумихи вокруг вспышки коронавируса китайские пользователи оказались вынуждены переосмыслить свои требования к смартфонам - функция Face ID у iPhone и её аналоги у смартфонов Android оказываются совершенно бесполезными и даже опасными в условиях, когда населения поголовно носит маски, чтобы уберечься от заражения.
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