16 ГБ ОЗУ в смартфоне — новая реальность

Еще год назад смартфоны с 8 ГБ оперативной памятью были редкостью, однако постепенно на рынке стало появляться все больше подобных моделей. Затем мы увидели игровые смартфоны, оснащенные 12 ГБ оперативной памяти.

Теперь же, с наступлением 2020 года, аналитики прогнозируют увеличение максимального уровня оперативной памяти в смартфонах до 16 ГБ. Недавно генеральный директор Nubia Technology Ни Фей (Ni Fei) в социальной сети Weibo разместил опрос на тему, нужны ли смартфону 16 ГБ оперативной памяти.

Это вызвало предположение о том, что следующий игровой флагманский смартфон компании, который проходит под названием Nubia Red Devil 3, получит 16 ГБ ОЗУ. Слухи косвенно подтвердились, когда источник опубликовал скриншот экрана Nubia Red Devil 3, который сделан в тестовом приложении AIDA64.

Предположительно, Nubia Red Devil 3 будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 865, его экран будет характеризоваться частотой обновления изображения 144 Гц, кроме того, он получит большой аккумулятор и быструю зарядку.

Презентация Nubia Red Devil 3 ожидается в феврале.

Статьи по теме:

04.02.20 Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года

Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android. В январском рейтинге для китайского рынка первые три места захватили смартфоны Vivo и подшефного бренда iQOO.

