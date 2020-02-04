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Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
08:26 04.02.2020 |
Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android. В январском рейтинге для китайского рынка первые три места захватили смартфоны Vivo и подшефного бренда iQOO.
На первом месте расположился iQOO Neo 855 Racing Edition с 504 796 баллами, на втором - iQOO Pro 5G с 502 288 баллами, а на третьем - Vivo Nex 3 5G с 498 223 баллами. Все три модели основаны на платформе Snapdragon 855+, используют память UFS 3.0 и файловую систему F2FS, а также получили различные оптимизирующие производительность фирменные технологии.
На четвёртом и пятом месте находятся OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T с 496 134 и 495 733 баллами. Они тоже базируются на Snapdragon 855+ и UFS 3.0.
С шестого по десятого места заняли такие смартфоны, как ASUS ROG Phone 2, Realme X2 Pro, Honor V30 Pro, Oppo Reno Ace 8 и Huawei Mate 30 Pro 5G. В прошлом месяце в Топ-10 также входили Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Black Shark 2 Pro, но теперь они выбыли из рейтинга.
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