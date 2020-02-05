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Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
17:01 04.02.2020 |
Бывший президент Xiaomi Group China и глава марки Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) рассказал о сложностях, связанных с разработкой технологии сверхбыстрой подзарядки смартфонов Super Charge Turbo.
Речь идёт о системе, которая обеспечит мощность до 100 Вт. Это, к примеру, позволит полностью восполнить запас энергии аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч с 0 % до 100 % всего за 17 минут.
По словам господина Вейбинга, практическое использование системы Super Charge Turbo сопряжено с рядом трудностей. В частности, большая мощность может приводить к потере ёмкости аккумуляторной батареи.
Кроме того, возникают дополнительные требования к обеспечению безопасности. А это означает, что доработка затронет практически все элементы мобильных устройств - от системной платы до собственно конструкции зарядных блоков.
Ожидалось, что первые смартфоны Xiaomi с поддержкой Super Charge Turbo появятся ещё в прошлом году. Однако позднее стало известно, что их выход на рынок задерживается.
Господин Вейбинг не стал называть сроки практического внедрения 100-ваттной суперзарядки. Возможно, коммерциализация технологии задержится до следующего года.
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