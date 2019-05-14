Верховный суд США разрешил пользователям судиться с Apple из-за App Store

Верховный суд США разрешил пользователям App Store подать антимонопольный иск против компании Apple, сообщает CNBC. Группа истцов обвиняет куперинского технологического гиганта в злоупотреблении своим положением на рынке мобильного софта, распространяя приложения исключительно через собственный магазин. Таким образом, пользователям приходится скачивать программы только из App Store, что приводит к неоправданному росту цен.

Согласно материалам дела пользователи устройств на базе iOS обязаны пользоваться App Store, который взимает 30%-ю комиссию с разработчиков приложения. Разработчики в свою очередь закладывают эти 30% в стоимость приложения, заставляя клиентов оплачивать эту разницу. Судья Бретт Кавано в понедельник поддержал четырех судей-либералов, высказавшихся за отклонение ходатайства Apple о прекращении иска о 30%-й комиссии.

После того как стало известно о решении Верховного суда США, котировки акций Apple на бирже Nasdaq снизились примерно на 5%. Агентство Bloomberg в свою очередь связывает падение акций Apple не только с решением суда дать ход иску, но и с тем, что Китай объявил о повышении пошлин на некоторые американские товары с 1 июня.

Apple пыталась добиться, чтобы иск не был принят к рассмотрению. Корпорация настаивала на том, что разработчики сами устанавливают цены в App Store, а Apple получает лишь комиссию как агент. Корпорация также утверждала, что не может выступать ответчиком по данному делу, так как истцы являются клиентами разработчиков приложений, а не Apple.

"Те границы, которые пытается установить Apple, не несут в себе смысла, кроме того, чтобы обманным путем спасти компанию от этого и других подобных исков", - заявил член Верховного суда Бретт Кавано. "Мы с этим не согласны. Истцы покупали приложения напрямую от Apple, что означает, что они являются клиентами компании", - добавил судья.

Стоит отметить, что пока это дело находится на ранней стадии, а потому еще доподлинно не установлено, нарушила ли Apple федеральное антимонопольное законодательство. Тем не менее это решение суда может создать прецедент, который ознаменует собой начало войны между Apple и обиженными пользователями, у которых появился рычаг давления на компанию.

Истцы смогут потребовать миллиарды долларов в качестве компенсации за ущерб, если они выиграют иск. По мнению Apple, постановление Верховного суда, позволяющее продолжить дело, создаст угрозу для электронной коммерции - быстрорастущего сегмента экономики США, оцениваемого в сотни миллиардов долларов в год.

Решение Верховного суда не в пользу Apple может представлять собой опасность и для других игроков Кремниевой долины. Так, в последнее время все громче звучат призывы разделить Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, фотохостинг Instagram и мессенджер WhatsApp.

Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли в интервью Reuters заявил, что технологические гиганты Кремниевой долины стали настолько доминирующими, что их, возможно, придется разделить, если конкуренты или изменение вкусов пользователей не уменьшат их влияние.

Цифровая революция породила несколько базирующихся в США технологических компаний, которые теперь в совокупности имеют бо́льшую финансовую и культурную власть, чем большинство государств.

"В конечном счете вы получаете одну компанию, доминирующую в этой области, поэтому другого варианта, кроме распада, нет", - сказал 63-летний Тим Бернерс-Ли, ученый из Великобритании, который изобрел Всемирную паутину в 1989 г. "Существует опасность концентрации", - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что скорость развития технологий и изменение вкусов пользователей могут спустить на землю некоторые из крупнейших технологических корпораций.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, собравшаяся баллотироваться на пост президента США в 2020 г., намерена пролоббировать принятие закона, который подтолкнет Apple к изменению текущей бизнес-модели. В частности, основная претензия Уоррен касается App Store. По ее мнению, компания не имеет права заниматься поддержанием работы фирменного магазина приложений и одновременно размещать там ПО собственной разработки, поскольку тем самым она нарушает права сторонних разработчиков.

"Если вы запускаете платформу дистрибуции ПО, к которой имеют доступ сторонние разработчики, вы не имеете права размещать на ней свои программы, поскольку в этом случае у вас есть два неоспоримых преимущества. Во-первых, вы получаете информацию о том, как сторонние продавцы ведут свою торговлю, и можете воспользоваться ей. А во-вторых, существует большая вероятность того, что потребители предпочтут именно ваш продукт как владельца платформы", - говорит Уоррен.

Элизабет Уоррен предложила также ввести в антимонопольном законодательстве понятие "платформы общего пользования". К ним будут относиться компании с годовой выручкой свыше $25 млрд, предлагающие для общего пользования в интернете торговые площадки, биржи или платформы для связи между участниками - таким образом, под определение попадут и Amazon, и Facebook, и Google.

Сенатор привела пример, когда в 90-х гг. на технологическом рынке США господствовала компания Mircosoft. Ряд антимонопольных мер, принятых правительством, помог закрепиться на рынке новым компаниям, таким как Google и Facebook. Она отметила, что теперь уже эти компании получили слишком большие доли рынка, что обеспечивает им полный контроль над этим сектором экономики.

"Почти половина всей электронной коммерции проходит через Amazon. Более 70% всего интернет-трафика проходит через сайты, принадлежащие Google или Facebook. Эти компании используют свои ресурсы для подавления малого бизнеса, а также для подмены интересов американского народа своими финансовыми интересами", - добавила сенатор.

Необходимо препятствовать технологическим слияниям, которые сенатор считает антиконкурентными. Политик утверждает, что эти слияния и поглощения нанесли ущерб конкуренции.

Если такой закон будет принят, то, например, марку Amazon Basics придется отделить от Amazon Marketplace, а рекламную сеть Google - от поисковой системы. Кроме того, Уоррен предлагает отменить многие мешающие конкуренции слияния технологических компаний, в том числе приобретения WhatsApp и Instagram компанией Facebook, Waze, Nest и DoubleClick - компанией Google, а Whole Foods и Zappos - компанией Amazon.

Элизабет Уоррен считает, что такие реформы не повлияют глобально на интернет: у малого бизнеса появится шанс соперничать с Google, Facebook или Amazon, которые все также будут предоставлять услуги пользователям.