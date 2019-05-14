Верховный суд США разрешил пользователям судиться с Apple из-за App Store

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Верховный суд США разрешил пользователям судиться с Apple из-за App Store

 

Верховный суд США разрешил пользователям App Store подать антимонопольный иск против компании Apple, сообщает CNBC. Группа истцов обвиняет куперинского технологического гиганта в злоупотреблении своим положением на рынке мобильного софта, распространяя приложения исключительно через собственный магазин. Таким образом, пользователям приходится скачивать программы только из App Store, что приводит к неоправданному росту цен.

Согласно материалам дела пользователи устройств на базе iOS обязаны пользоваться App Store, который взимает 30%-ю комиссию с разработчиков приложения. Разработчики в свою очередь закладывают эти 30% в стоимость приложения, заставляя клиентов оплачивать эту разницу. Судья Бретт Кавано в понедельник поддержал четырех судей-либералов, высказавшихся за отклонение ходатайства Apple о прекращении иска о 30%-й комиссии.

После того как стало известно о решении Верховного суда США, котировки акций Apple на бирже Nasdaq снизились примерно на 5%. Агентство Bloomberg в свою очередь связывает падение акций Apple не только с решением суда дать ход иску, но и с тем, что Китай объявил о повышении пошлин на некоторые американские товары с 1 июня.

Apple пыталась добиться, чтобы иск не был принят к рассмотрению. Корпорация настаивала на том, что разработчики сами устанавливают цены в App Store, а Apple получает лишь комиссию как агент. Корпорация также утверждала, что не может выступать ответчиком по данному делу, так как истцы являются клиентами разработчиков приложений, а не Apple.

"Те границы, которые пытается установить Apple, не несут в себе смысла, кроме того, чтобы обманным путем спасти компанию от этого и других подобных исков", - заявил член Верховного суда Бретт Кавано. "Мы с этим не согласны. Истцы покупали приложения напрямую от Apple, что означает, что они являются клиентами компании", - добавил судья.

Стоит отметить, что пока это дело находится на ранней стадии, а потому еще доподлинно не установлено, нарушила ли Apple федеральное антимонопольное законодательство. Тем не менее это решение суда может создать прецедент, который ознаменует собой начало войны между Apple и обиженными пользователями, у которых появился рычаг давления на компанию.

Истцы смогут потребовать миллиарды долларов в качестве компенсации за ущерб, если они выиграют иск. По мнению Apple, постановление Верховного суда, позволяющее продолжить дело, создаст угрозу для электронной коммерции - быстрорастущего сегмента экономики США, оцениваемого в сотни миллиардов долларов в год.

Решение Верховного суда не в пользу Apple может представлять собой опасность и для других игроков Кремниевой долины. Так, в последнее время все громче звучат призывы разделить Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, фотохостинг Instagram и мессенджер WhatsApp.

Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли в интервью Reuters заявил, что технологические гиганты Кремниевой долины стали настолько доминирующими, что их, возможно, придется разделить, если конкуренты или изменение вкусов пользователей не уменьшат их влияние.

Цифровая революция породила несколько базирующихся в США технологических компаний, которые теперь в совокупности имеют бо́льшую финансовую и культурную власть, чем большинство государств.

"В конечном счете вы получаете одну компанию, доминирующую в этой области, поэтому другого варианта, кроме распада, нет", - сказал 63-летний Тим Бернерс-Ли, ученый из Великобритании, который изобрел Всемирную паутину в 1989 г. "Существует опасность концентрации", - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что скорость развития технологий и изменение вкусов пользователей могут спустить на землю некоторые из крупнейших технологических корпораций.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, собравшаяся баллотироваться на пост президента США в 2020 г., намерена пролоббировать принятие закона, который подтолкнет Apple к изменению текущей бизнес-модели. В частности, основная претензия Уоррен касается App Store. По ее мнению, компания не имеет права заниматься поддержанием работы фирменного магазина приложений и одновременно размещать там ПО собственной разработки, поскольку тем самым она нарушает права сторонних разработчиков.

"Если вы запускаете платформу дистрибуции ПО, к которой имеют доступ сторонние разработчики, вы не имеете права размещать на ней свои программы, поскольку в этом случае у вас есть два неоспоримых преимущества. Во-первых, вы получаете информацию о том, как сторонние продавцы ведут свою торговлю, и можете воспользоваться ей. А во-вторых, существует большая вероятность того, что потребители предпочтут именно ваш продукт как владельца платформы", - говорит Уоррен.

Элизабет Уоррен предложила также ввести в антимонопольном законодательстве понятие "платформы общего пользования". К ним будут относиться компании с годовой выручкой свыше $25 млрд, предлагающие для общего пользования в интернете торговые площадки, биржи или платформы для связи между участниками - таким образом, под определение попадут и Amazon, и Facebook, и Google.

Сенатор привела пример, когда в 90-х гг. на технологическом рынке США господствовала компания Mircosoft. Ряд антимонопольных мер, принятых правительством, помог закрепиться на рынке новым компаниям, таким как Google и Facebook. Она отметила, что теперь уже эти компании получили слишком большие доли рынка, что обеспечивает им полный контроль над этим сектором экономики.

"Почти половина всей электронной коммерции проходит через Amazon. Более 70% всего интернет-трафика проходит через сайты, принадлежащие Google или Facebook. Эти компании используют свои ресурсы для подавления малого бизнеса, а также для подмены интересов американского народа своими финансовыми интересами", - добавила сенатор.

Необходимо препятствовать технологическим слияниям, которые сенатор считает антиконкурентными. Политик утверждает, что эти слияния и поглощения нанесли ущерб конкуренции.

Если такой закон будет принят, то, например, марку Amazon Basics придется отделить от Amazon Marketplace, а рекламную сеть Google - от поисковой системы. Кроме того, Уоррен предлагает отменить многие мешающие конкуренции слияния технологических компаний, в том числе приобретения WhatsApp и Instagram компанией Facebook, Waze, Nest и DoubleClick - компанией Google, а Whole Foods и Zappos - компанией Amazon.

Элизабет Уоррен считает, что такие реформы не повлияют глобально на интернет: у малого бизнеса появится шанс соперничать с Google, Facebook или Amazon, которые все также будут предоставлять услуги пользователям.
По материалам: Вести Экономика
 

ПО РУБРИКАМ

13.05 Стремительный обвал курса доллара на межбанке захлебнулся

13.05 НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка, подаст кассацию

13.05 Убытки криптовалютных хедж-фондов в среднем составили 46% в прошлом году

13.05 Цена биткоина обновила максимум 2019 года, поднявшись выше отметки $7800

13.05 Депозитные ставки для физлиц 13.05.19

13.05 Доллар снижается, иена дорожает из-за усиления торгового конфликта США-КНР

13.05 Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 13,5% до 76,3 млрд гривен в 1-м квартале

13.05 Биржи АТР 13 мая закрылись в минусе на усилении напряженности в торговых отношениях США и КНР

13.05 Курсы валют по карточным операциям на 13.05.19

13.05 Mastercard инвестировала в британский финтехпроект Дубилета

13.05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.05.19

13.05 Остатки средств на корсчетах банков 13.05.19

13.05 НБУ продал 11 мая банкам депозитные сертификаты на 9 млрд гривен

13.05 10 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $106,3 млн до $220,6 млн

13.05 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.05.19

• дальше…

13.05 В Армении судят экс-президента Кочаряна

13.05 Два саудовских танкера повреждены в ходе диверсии у порта ОАЭ

13.05 Украина ставит ультиматум по Совету Европы: может отменить Минские соглашения

13.05 ЕС не планирует санкций за раздачу паспортов на Донбассе – не хотят «давить»

13.05 Немецкий Bayer нанял юристов для проверки обвинений в адрес Monsanto

13.05 На Кубе вводят ограничения на покупку продуктов и средств гигиены

13.05 Гуайдо ищет прямые контакты с Пентагоном

13.05 В Шри-Ланке из-за нападений на мусульман заблокированы соцсети

13.05 При нападении на роскошный отель в Пакистане погибли пять человек

13.05 Выборы президента Литвы. Все решится во втором туре

11.05 Более 180 стран заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковым мусором

11.05 Лос-Анджелес хочет отказаться от автомобилей с ДВС к 2050 году

11.05 В Казахстане задерживают активистов и блокируют интернет. Что происходит?

11.05 США направляют в берегам Ирана систему Patriot и боевые корабли

11.05 Трамп поручил начать увеличение пошлин на экспорт из КНР на $300 млрд - торгпред США

• дальше…

13.05 На дорогах Украины стало еще больше радаров TruCAM

13.05 В Украине в июне дважды будет по три выходных дня подряд

10.05 Повышены требования к качеству асфальта при строительстве автомагистралей

08.05 «Мост Кличко». Украинские архитекторы ответили на обвинения

08.05 В третье воскресенье июня в Украине будут отмечать День отца

08.05 В Швейцарии обвинили Киев в незаконном использовании их проекта для «моста Кличко»

07.05 Требования ЕС. В Украине вернут обязательный техосмотр авто

06.05 Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2019 г.

06.05 Обзор рынка новостроек Киева: апрель 2019 г.

02.05 В Украине изменились правила техосмотра автомобилей

02.05 Пеня за долги по коммуналке вводится с 1 мая

02.05 В Украине заработал перенос номера при смене оператора

26.04 Вагиф Алиев выкупит ТРЦ Ocean Plaza и объединит его с новым Ocean Mall

26.04 В Киеве начали работать инспекторы по парковке

26.04 В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку

• дальше…

13.05 Паническая атака. Коломойский купил Зеленскому Савченко?

13.05 Закрыть Коломойского в Израиле. Как Белый дом пытается помочь Зеленскому думать своей головой

13.05 Перетянуть электорат: Когда Тимошенко назовет Зеленского вторым Порошенко

13.05 Долга, который Зеленский хочет списать ФОПам, нет - Опендатабот

13.05 «Хаос» – это слово, которым западные партнеры чаще всего характеризуют «Зе-команду»

13.05 Украина ставит ультиматум по Совету Европы: может отменить Минские соглашения

13.05 ЕС не планирует санкций за раздачу паспортов на Донбассе – не хотят «давить»

13.05 ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине и увеличил ее бюджет

13.05 Гройсман готов вновь возглавить правительство после выборов в Раду

13.05 В интервью Коломойского начали появляться какие-то тревожные, раздраженные нотки

13.05 Зеленое обострение. Где «гибриды» пытаются прорваться в тыл защитникам Донбасса

13.05 Зачем Зеленский создает совет пятерых

11.05 Как Коломойский поссорил Зеленского с Трампом еще до инаугурации

11.05 Союз ферросплавщиков. Зачем Коломойскому и Пинчуку НКРЭКУ

11.05 Кто из украинских звезд мухлюет с декларациями. Данные ГФС

• дальше…

13.05 Верховный суд США разрешил пользователям судиться с Apple из-за App Store

13.05 Роботизация грозит потерей работы в первую очередь женщинам

13.05 Илон Маск показал, как выглядят 60 спутников проекта Starlink в ракете Falcon 9

13.05 Хакеры взломали три антивирусные компании в США

11.05 Смартфон Huawei Y9 Prime 2019 получил дисплей без вырезов и отверстий и прячущуюся в корпусе фронтальную камеру

10.05 Представлен способ отслеживания курсора мыши с помощью HTML и CSS

10.05 Intel: ноутбуки с гибкими дисплеями появятся не раньше, чем через 2 года

10.05 Google разрешила покупать приложения Android за наличные

08.05 Самый «живой» искусственный интеллект — Google Duplex — переходит в онлайн

08.05 Google берёт контроль над обновлением ряда компонентов Android в свои руки

08.05 Дебют смартфона Huawei P smart Z: камера-перископ и большой экран Full HD+

08.05 Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance

08.05 Google представила Pixel 3A и 3A XL: относительно доступные смартфоны с флагманской камерой

08.05 Представлена операционная система Android 10

07.05 9 лучших приложений Google Play. Объявлены победители Google Play Awards 2019

• дальше…

13.05 Роботизация грозит потерей работы в первую очередь женщинам

02.05 15 правил этикета при написании электронных писем

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно