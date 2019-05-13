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Илон Маск показал, как выглядят 60 спутников проекта Starlink в ракете Falcon 9
11:36 13.05.2019 |
Компания SpaceX находится в шаге от старта проекта Starlink, в рамках которого она хочет обеспечить доступ к интернету посредством орбитальных спутников.
Илон Маск даже поделился снимком, на котором видно первые 60 спутников, загруженных в ракету Falcon. Если точнее, это демонстрационный стенд, призванный показать размещение спутников внутри ракеты.
На втором фото можно видеть аналогичное решение с электромобилем, что позволяет сравнить габариты.
Всего SpaceX хочет вывести на орбиту несколько тысяч подобных спутников. Если за один запуск Falcon 9 сможет осилить лишь 60, компании явно придётся существенно потратиться на проект Starlink.
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