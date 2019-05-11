Смартфон Huawei Y9 Prime 2019 получил дисплей без вырезов и отверстий и прячущуюся в корпусе фронтальную камеру

Смартфон Huawei P Smart Z был представлен три дня назад. Он стал первым аппаратом компании с выдвижной фронтальной камерой.

Теперь же на сайте производителя, только теперь на китайском, точно так же без шума появилась и модель Y9 Prime 2019, которая очень похожа на P Smart Z, но всё же имеет несколько отличий.

Аппараты абсолютно идентичны внешне и по своим габаритам, у них одинаковые цветовые варианты. Дисплей у Y9 Prime 2019 такой же - 6,6 дюйма разрешением Full HD+. Оперативной памяти также 4 ГБ, а вот флэш-памяти может быть как 64, так и 128 ГБ - второй вариант для Huawei P Smart Z недоступен. Неизменной осталась ёмкость аккумулятора (4000 мА·ч), на месте и порт USB-C.

А вот основная камера немного изменилась. К двум датчикам разрешением 16 и 2 Мп, которые есть и у P Smart Z, добавился ещё один разрешением 8 Мп, совмещённый со сверхширокоугольной камерой. А ещё у Y9 Prime 2019 отсутствует NFC, что явно указывает на ориентированность аппарата на китайский рынок.