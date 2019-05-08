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Дебют смартфона Huawei P smart Z: камера-перископ и большой экран Full HD+
15:45 08.05.2019 |
Компания Huawei, как и предполагалось, анонсировала смартфон среднего уровня P smart Z - свой первый аппарат с выдвижной фронтальной камерой.
Новинка оборудована большим экраном формата Full HD+: размер этой панели составляет 6,59 дюйма по диагонали, разрешение - 2340 × 1080 точек. Камера-перископ получила 16-мегапиксельный датчик.
Вычислительная нагрузка возложена на фирменный процессор Hisilicon Kirin 710, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G51 MP4. Предусмотрена только одна конфигурация - с 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт.
В тыльной части корпуса разместилась двойная камера с сенсорами на 16 млн и 2 млн пикселей. Сзади также установлен сканер отпечатков пальцев.
Новинка имеет размеры 163,5 × 77,3 × 8,8 мм и весит 196,8 грамма. Питание устройство получает от аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч.
Среди прочего упомянуты слот microSD, порт USB Type-C, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, приёмник GPS/ГЛОНАСС и модуль NFC. Операционная система - Android 9.0 Pie с надстройкой EMUI 9.0. Покупатели смогут выбирать между цветовыми вариантами Midnight Black (чёрный), Emerald Green (зелёный) и Starlight Blue (синий).
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