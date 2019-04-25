Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц

В США 18-летний студент Усман Ба подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске, сообщает Bloomberg.

В иске Ба к Apple говорится, что его задержали дома в ноябре 2018 г. по обвинению в нескольких кражах из магазинов Apple Store в штатах Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Делавэр. Ордер содержал фотографию подозреваемого, но студент утверждает, что этот человек даже не похож на него.

Также, по словам студента, в день, когда была совершена одна из краж, он был на выпускном балу на Манхэттене. В тот раз из Apple Store украли товаров на общую сумму $1200.

Следователи предположили, что настоящий вор мог воспользоваться его ученическими водительскими правами, которые он ранее потерял, чтобы подтвердить свою личность. Таким образом, система распознавания лиц могла ошибочно связать настоящее лицо преступника с именем студента. ​

В иске сообщается, что адвокат Ба запрашивал у Apple запись краж с камер видеонаблюдения, однако в компании ответили, что такого видео не существует.

Усман узнал о том, что его подозревают в ограблении только когда увидел в почтовом ящике вызов в городской суд Бостона. Не успел он отреагировать, как спустя некоторое время 29 ноября 2018 г. был арестован. Сейчас все обвинения с 18-летнего юноши сняты, однако он считает, что спускать компании с рук такой инцидент нельзя.

Теперь молодой человек теперь пытается добиться от компании компенсации за то, что ему пришлось пережить, отстаивая свое честное имя. В иске указано требование взыскать с Apple $1 млрд.

Apple и охранная фирма отказались прокомментировать Bloomberg поданный против них иск.